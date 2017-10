Adriano Panatta/ La moglie Rosetta e quel presunto "tradimento" dopo 40 anni...(Domenica In)

Adriano Panatta a Domenica In

Anche il volto di Adriano Panatta per il ritorno in tv del programma pomeridiano della domenica di Rai Uno, Domenica In. Arrivato ormai alla sua 41° edizione, lo show, quest'anno, è stato oggetto di un profondo restyling che ha riguardato palinsesto ed i conduttori. A tenere in mano il timone dello show saranno Cristina e Benedetta Parodi. Le due sorelle giornaliste saranno poi accompagnate nel corso del programma da Adriano Panatta, che assieme a Lippi formerà la coppa dei vicini di casa. L'ex campione di tennis ha recentemente rilasciato un'intervista al Corriere della sera, in cui ha raccontato simpatici aneddoti della sua carriera e della vita privata, soprattutto sentimentale. Dal suo rapporto con il campione Bjorn Borg alla relazione con Loredana Bertè avvenuta nei primissimi anni 70. Di quest'ultima ha davvero un ottimo ricordo. L'ha, infatti, descritta come una persona molto gentile e carina.

ADRIANO PANATTA E QUELLA FAMA DA SCIUPAFEMMINE

Ha poi cercato di sviare le domande relative alla sua fama di sciupa femmine, che ha smentito con una risate e qualche battuta. Panatta è anche nonno di un bimbo di 5 anni, Adrianino, che ama alla follia e che non è appassionato di tennis, bensì di moto (il suo idolo è Valentino Rossi). Nel corso dell'estate 2017 ha poi imperversato un gossip amoroso che lo riguardava. Panatta, sposato da oltre quarant'anni con la splendida Rosetta, è stato infatti pizzicato in compagnia di un'affascinante avvocatessa nel trevigiano. Lo scoop è però stato ridimensionato dallo stesso Panatta che si dice cambiato e diverso rispetto al passato. Ha poi toccato il tasto dolente legato alla sua carriera sportiva. Come ha dichiarato in diverse interviste, pare proprio che abbia perso, chissà dove, tutti i trofei vinti del corso della sua lunga carriera.

LA CARRIERA DI PANATTA

Adriano Panatta, ospite oggi a Domenica in, nasce a Roma nel luglio del 1950. È uno dei più forti e titolati campioni di tennis italiani. Nel corso della sua avvincente carriera ha infatti collezionato ben 10 trofei come giocatore singolo e 17 in coppia. Terminata l'esperienza nel mondo del tennis, Panatta è passato alla tv. Nel 2012 è stato uno degli opinionisti di ahiPiroso, il programma di La7 condotto da Antonello Piroso.

© Riproduzione Riservata.