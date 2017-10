Andrea Camilleri/ Video, il padre di Montalbano tra scrittura e ius soli (Che tempo che fa)

Andrea Camilleri a Che tempo che fa (Facebook)

Lo scrittore siciliano Andrea Camilleri tra gli ospiti della quarta puntata di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio in onda questa sera 15 ottobre 2017 su Rai Uno a partire dalle ore 20.35. Nato nel 1925 a Porto Empedocle, Andrea Camilleri è noto in Italia ma anche nel mondo per essere il padre del famoso Commissario Montalbano, personaggio della nota collana di libri ma anche protagonista della serie televisiva di successo prodotta dalla Rai a partire dal 1998. Acclamato dalla critica televisiva, in particolare per ambientazioni e storie raccontate, Il commissario Montalbano è giunto all’undicesima stagione: nel 2017 sono state mandate in onda le ultime due puntate, Un covo di vipere e Come voleva la prassi. Il commissario Salvo Montalbano, interpretato dallo straordinario Luca Zingaretti, è entrato nel cuore degli italiani ma Camilleri è ricordato anche per altri libri di successo e per la sua breve ma importante parentesi da regista (è stato il primo a portare Beckett in Italia) e sceneggiatore.

ANDREA CAMILLERI: "ESERCIZI DI MEMORIA"

Il noto scrittore Andrea Camilleri ha da poco pubblicato il suo ultimo libro, "Esercizi di memoria", edito da Rizzoli. Lo scrittore siciliano ha composto ventitre pezzi di vita che emergono con delicatezza e che ci portano a condividere pezzi di storia anche del nostro paese. Intervenuto ai microfoni di Radio Radicale, Andrea Camilleri ha parlato della sua ultima creazione e, in particolare, dal punto di partenza: "Nascono con l’età. Una volta Leonardo Sciascia, parlando della memoria, disse una frase bellissima: ‘Avanzando nell’età, cresce la presbiopia della memoria’. Cominci a ricordarti con estrema precisione, anche nei minimi dettagli, fatti accaduti nell’infanzia e nella prima giovinezza, e magari dimentichi ciò che hai mangiato il giorno prima. Con l’età i ricordi emergono, ma emergono come se fossero accaduti il giorno prima. In qualche modo senti l’urgenza, come prima cosa, di fermarli sulla carta - conclude Andrea Camilleri - questa è l’origine del libro in sostanza”.

IL PENSIERO SULLO IUS SOLI

Andrea Camilleri è noto anche per il suo impegno politico. Iscrittosi al Partito Comunista da giovane, in tempi recenti lo scrittore ha partecipato nel 2008 alla manifestazione “No Cav Day” contro i provvedimenti del governo Berlusconi IV in materia di giustizia. Dopo aver manifestato la sua contrarietà al governo Letta e alla rielezione del capo dello Stato Giorno Napolitano nel 2013, l’anno seguente manifestò appoggio alla lista Tsipras alle Europee, salvo poi ritirarlo. Intervenuto a Radio Capital, Camilleri ha detto la sua sullo Ius soli, argomento che tiene banco nelle ultime settimane: "E’ una vergogna che non sia stato approvato e che venga rimandato: questa è un’altra vergogna della politica di oggi. Ho portato un bell’esempio: noi italiani siamo razzisti, perché non lo vogliamo dire?

Negli anni Sessanta andavo spessissimo a Torino a lavorare alla radio e alla televisione; ho visto, con i miei occhi, dei cartelli su dei portoni che dicevano: “Non si affitta ai meridionali”. L’ho visto io, sono disposto a dirlo in Tribunale. Italiani brava gente dice la leggenda, gli italiani sono come gli altri: non sono brava gente. Abbiamo la memoria troppo corta, riusciamo solo a ricordare come era composta la Juventus nel 1936 e chi vinse il Festival di Sanremo".

