Anna Dan/ La moglie di Gianni Morandi sempre più amata dai fans del marito: ecco perché

Anna Dan e Gianni Morandi

Anna Dan è amata non solo dal marito Gianni Morandi ma anche da tutti i suoi amici. Da 23 anni accanto al cantante italiano, Anna Dan è la donna che ha convinto Gianni Morandi a rinunciare alla sua vita da single. Dopo la fine del suo primo matrimonio, infatti, Morandi è rimasto per tantissimi anni solo. A cambiargli la vita è stato proprio l’incontro con Anna di cui ha parlato con tanto amore ai microfoni di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Domenica Live. Come ha raccontato l’artista, Gianni Morandi e Anna si sono incontrati a Bologna, nei primi anni novanta, in un centro di registrazione. Anna era una donna bella e indipendente e lavorava presso un’azienda informatica. Gianni Morandi ha raccontato di essere rimasto subito colpito dalla bellezza di Anna che, però, gli aveva dato il numero sbagliato. Deciso a conquistarla, Gianni ha svelato di aver così raggiunto Anna sul luogo di lavoro per chiedere spiegazioni. Da quel giorno, i due non si sono più lasciati. Qualche anno dopo, infatti, è nato anche Pietro che ha unito ancora di più la coppia. “Il nostro rapporto migliora con il tempo, è una cosa incredibile”, ha affermato Morandi che non ha nascosto di dire spesso alla moglie di amarla.

GIANNI MORANDI AD ANNA DAN: LA DEDICA PER I 23 ANNI INSIEME

Gianni Morandi e Anna Dan formano così una coppia molto unita e solida. I due si regalano spesso momenti insieme che poi condividono sui social per la gioia di tutti i fans. Proprio sui social, infatti, Gianni Morandi ha scritto delle meravigliose parole d’amore alla moglie per i 23 anni insieme. “19 agosto 2014. Il 19 agosto di venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita. Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!“. Anche Anna Dan ha scritto una dedica sui social ma lo ha fatto senza usare tante parole come il marito. “23 anni insieme, bellissimi #mifaivolare”, ha scritto la signora Morandi. Insieme, dunque, Anna Dan e Gianni Morandi sono due persone complete che si godono il periodo più sereno della loro vita.

