CAROLYN SMITH/ Prima volta a Mediaset: la sua battaglia al femminile contro il cancro (Domenica Live)

Carolyn Smith, ospite a Domenica Live

Carolyn Smith, celebre presidente di giuria nel corso dello show ballerino di RaiUno, Ballando con le Stelle, quest'oggi sarà protagonista assoluta durante la nuova puntata di Domenica Live. La coreografa e ballerina di fama internazionale, si racconterà per la prima volta alla trasmissione di Barbara d'Urso per quella che sarà ufficialmente la sua prima ospitata a Mediaset. La Smith ha deciso di accettare l'invito della conduttrice di Canale 5, al cospetto della quale rilascerà una intensa intervista che ripercorrerà le tappe salienti della sua vita, in particolare di una parentesi importante ed al tempo stesso dolorosa, caratterizzata dal tumore al seno, una sfida iniziata nel 2015 e di fronte alla quale ha sempre voluto reagire con estrema forza e tanto coraggio. Proprio a Domenica Live, Carolyn Smith si racconterà senza filtri, sdoganando il tabù che ancora ruota attorno al cancro. La sua prima ospitata in casa Mediaset rappresenterà anche l'occasione per parlare del suo libro uscito nei giorni scorsi e dal titolo "Ho ballato con uno sconosciuto" e del mese mondiale della prevenzione contro il tumore al seno, lanciando un messaggio di forza e speranza a tutti i telespettatori di Canale 5.

LA SFIDA CONTRO L’“INTRUSO”

Era il 2015 quando Carolyn Smith, volto noto televisivo grazie al programma dell’ammiraglia Rai condotto da Milly Carlucci, fu chiamata a fare i conti con il male che colpisce oggi tante donne, il tumore al seno. Sin dall’inizio lei lo ha sempre soprannominato “l’intruso” ma non è bastato ad annientarla né a toglierle la voglia di reagire, la grinta ed il coraggio, ma soprattutto la speranza. In questo modo, nel suo piccolo ha rappresentato un esempio importante per molte donne italiane, grazie al suo messaggio di positività che ha lanciato in diverse occasioni. “I miei due cagnolini mi saltavano in grembo e puntavano il muso in modo ossessivo contro uno dei due seni, una cosa che non avevano mai fatto. Uno di loro mi ha fatto male, allora ho posato la mano e ho sentito una massa dura”, aveva raccontato la Smith in una intervista rilasciata a AIRC, di cui da anni è testimonial, rivelando il momento in cui si rese conto del tumore. Oggi Carolyn prosegue con la sua battaglia al femminile allo scopo di dare voce e forza a tutte le donne colpite dall’intruso e lo ha fatto con una nuova importante iniziativa di cui ne parlerà a Domenica Live. La coreografa e ballerina è infatti scesa in piazza Duomo a Milano prendendo parte ad un flashmob in onore delle donne, ripreso anche dalle telecamere di Canale 5 e che sarà trasmesso quest’oggi nel corso della sua ospitata speciale.

