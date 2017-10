COSE NOSTRE - MALAVITA/ Su Rai Movie il film con Robert De Niro (oggi, 15 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ROBERT DE NIRO E DIANNA AGRON

Cose nostre - Malavita va in onda su Rai Movie oggi, domenica 15 ottobre 2017, alle ore 21.10. Il film del 2013 è stato scritto, diretto e prodotto da Luc Besson (Valerian e la città dei mille pianeti, Leon, Il quinto elemento) e interpretata da Robert De Niro (Taxi driver, Toro scatenato, Quei bravi ragazzi), Dianna Agron (Sono il numero quattro, Burlesque, la serie tv Glee), Michelle Pfeiffer (Scarface, Batman - Il ritorno, Pensieri pericolosi) e Tommy Lee Jones (Men in black, Il fuggitivo, Non è un paese per vecchi). Il film è stato tratto dal romanzo Malavita, del romanziere, sceneggiatore e fumettista francese Tonino Benacquista. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

COSE NOSTRE - MALAVITA, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Giovanni Manzoni (Robert De Niro) è un ex boss mafioso italiano pentito che ha collaborato all'arresto dei suoi capi. Per questo ora, insieme alla famiglia si trova nel programma di protezione testimoni dell'FBI. Don Lucchese (Stan Carp), ora in prigione proprio grazie a Manzoni, sta conducendo una spietata caccia all'uomo ed è disposto a tutto pur di vendicarsi del suo ex sottoposto. Manzoni e la sua famiglia, composta dalla moglie Maggie (Michelle Pfeiffer) e dai figli Belle (Dianna Agron) e Warren (John D'Leo) sembrano non rendersi conto del pericolo che corrono. A causa dei loro comportamenti violenti tendono a farsi notare, così l'FBI è costretta a spostarli più volte in diverse cittadine. Quando arrivano in Normandia, sotto l'ennesimo falso nome di famiglia Blake, il loro agente di custodia (Tommy Lee Jones) chiede loro di tenere un basso profilo, ma la famiglia Manzoni comincia ben presto a farsi riconoscere. Warren diventa in pochi giorni il boss della scuola, Belle picchia dei compagni che volevano provarci con lei e Maggie fa addirittura saltare in aria il supermercato locale. L'unico che sembra riuscire a tenersi fuori dai guai è proprio Giovanni. Quest'ultimo si è presentato ai vicini come uno scrittore, ed effettivamente è impegnato nella stesura di un testo a metà strada fra una confessione e un'autobiografia. Belle, Warren e Maggie riescono pian piano ad integrarsi, ognuno a modo suo, nella cittadina francese, ma Giovanni sta gradualmente riprendendo le sue abitudini violente, fino a che un semplice problema idraulico lo porta a minacciare di morte il sindaco in persona.

© Riproduzione Riservata.