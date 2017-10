Che tempo che fa / Ospiti e diretta 15 ottobre: Mika, Camilleri ed i genitori di Giulio Regen

Che tempo che fa

Il 17,79% di share ha segnato l'ultimo appuntamento di Che tempo che fa andato in onda la scorsa domenica. Il programma condotto da Fabio Fazio, si è scontrato sull'ammiraglia di Casa Rai con L'Isola di Pietro, su Canale 5 con Gianni Morandi nel ruolo del protagonista. Cosa accadrà stasera? Lo scontro diretto sarà sempre uguale: da un parte le interviste di Fazio e dall'altra il cantante di Monghidoro che, fino a questo momento, ha avuto sempre la meglio. Il programma però, viaggia discretamente bene tramite social dove conquista molto spesso, una fascia di pubblico interessante. La terza puntata della scorsa domenica per esempio, su Twitter e Facebook ha generato la bellezza di 49,9 mila interazioni e coinvolto 28,5 mila utenti totali, consentendo alla trasmissione di posizionarsi proprio al centro della piazza mediatica del web. Scopriamo a seguire, tutti gli ospiti e le prime anticipazioni di un appuntamento che si presenterà ancora una volta, ricco di interazioni utili, interviste interessanti e un approfondimento molto particolare. Come sempre, accanto a Fabio Fazio troveremo anche Filippa Lagerback, pronta a presentare i personaggi che si avvicenderanno in studio e poi, sarà la volta di Luciana Littizzetto che con la sua solita dissacrante ironia, commenterà come consuetudine i principali accadimenti della settimana appena trascorsa.

Che tempo che fa, tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Il programma di Fabio Fazio, ospiterà per una lunga intervista Mika. Lo strepitoso artista libanese che il prossimo 24 ottobre, ritornerà sulla seconda rete di Casa Rai con "Stasera Casa Mika". La prima puntata, nemmeno a dirlo, vedrà anche la partecipazione della Littizzetto tra il lungo parterre di ospiti. Tra gli altri protagonisti della serata di oggi, domenica 15 ottobre, anche lo scrittore Andrea Camilleri. Poi ci sarà anche modo di dedicare un lungo spazio a Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, il ricercatore italiano ucciso in Egitto lo scorso anno, in circostanze ancora misteriose. I genitori, durante l'incontro televisivo con Fabio Fazio, chiariranno alcuni aspetti della misteriosa faccenda. La signora Paola, ospite alcuni giorni fa dell'Università di Siena ha affermato: “Giulio nel suo lavoro non era uno sprovveduto. Fino ad adesso sulle indagini non potevamo dire troppo e ancora non lo possiamo fare. Però qualche chiarimento rispetto alla sua ricerca è doveroso. “Abbiamo molto materiale suo - ha proseguito la madre di Giulio - chiaramente sono state scritte molte stupidaggini”.

Codacons chiede la chiusura del programma

Questi ospiti risolleveranno gli ascolti di Fazio? Intanto il Codacons ha chiesto la risoluzione del contratto che lega Fabio Fazio alla Rai e la chiusura del programma: "I dati relativi all'audience del programma sono drammatici – spiega il presidente Carlo Rienzi – La puntata di lunedì ha fatto registrare ascolti appena del 9%, mentre la diretta concorrente, Canale 5, ha avuto ascolti tre volte superiori a Fazio. Numeri che diventano ancor più gravi se si considera il contratto plurimilionario firmato dal conduttore e gli elevati costi di produzione di Che tempo che fa”.

