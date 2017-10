Chi è Franchino Tuzio/ Morto il manager dei Vip: il saluto di Ilary Blasi e Nadia Toffa

Chi è Franchino Tuzio, il saluto di Ilary Blasi

Chi è Franchino Tuzio, noto agente dei Vip morto ieri 14 ottobre 2017. Un grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo, con Franco Tuzio deceduto in una clinica di Milano: era malato da tempo come riporta Libero Quotidiano. Proprietario dell'agenzia di spettacolo Notoria, Tuzio era conosciuto meglio come manager dei Vip: infatti sono tanti i conduttori, le attrici e i componenti del mondo dello spettacolo che gli hanno affidato i propri interessi. Una rapida carrellata: Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessandro Cattelan, Nicola Savino, Daniele Bossari, Max Novaresi, Paola Barale e Nadia Toffa. Proprio Ilary Blasi, conduttrice del programma tv Le Iene, ha aperto la trasmissione ricordando l'amico-agente Franchino Tuzio. Ma non sono mancate nel corso della giornata di ieri e in quella di oggi i messaggi di affetto e di cordoglio. I funerali di Franchino Tuzio si terranno martedì 17 ottobre alle 14.30, alla Chiesa santo Stefano in piazza della Chiesa, a Segrate: lo riporta Libero.

FRANCHINO TUZIO, IL SALUTO DI NADIA TOFFA

Oltre Ilary Blasi, anche la iena Nadia Toffa ha voluto ricordare Franchino Tuzio tramite Facebook: "Caro Franchino, sono stata davvero molto fortunata a incontrarti, a condividere con te le gioie, i successi, le fatiche, le difficoltà degli ultimi anni. Voglio ringraziarti per aver creduto in me e per avermi spinto a fare sempre meglio". Una dimostrazione di riconoscenza nei confronti del mentore, che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo: "Mi chiamavi 'piccolina' e mi dicevi 'il segreto è divertirsi' - continua Nadia Toffa - Posso sentire la tua voce anche ora...con la tua parlata che tanti provavano a imitare. Ti mando pensieri d’amore, libertà e serenità". Un messaggio spoglio, senza fotografie insieme per ricordare i bei momenti passati: "Nessuna foto a ricordarti perché tu non amavi essere fotografato. Non ce n’è bisogno. La tua immagine è e resterà per tutti noi indelebile. Nella mente. Porta il tuo codino lassù e anche tu - conclude la iena Nadia Toffa - continua a divertirti".

