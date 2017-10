Claudio Lippi/ Protagonista di una polemica con Bonolis e la Perego (Domenica In)

Claudio Lippi a Domenica In

Domenica In, infatti, sta per tornare in una veste del tutto rinnovata e sarà condotta da Cristina e Bendetta Parodi. Nel palinsesto del programma, però, ci sarà anche spazio per il celebre conduttore e cantante Claudio Lippi. Annunciato in un primo momento come possibile co-conduttore della 41° edizione di Domenica In al fianco di Cristina Parodi, Lippi sarà ospite fisso del programma e gestirà uno spazio tutto suo all'interno dello show, dedicato ad un gioco per famiglie. Il conduttore e comico lombardo, assieme all'ex tennista Adriano Panatta, formerà la coppia dei vicini di casa.

CLAUDIO LIPPI: CHE NOSTALGIA LA BUONA DOMENICA CON COSTANZO

Nelle scorse settimane, Claudio Lippi è stato protagonista di un'accesa polemica contro Paolo Bonolis e Paolo Perego. Con entrambi i conduttori, Lippi ha collaborato nel corso delle passate edizioni di Domenica In e Buona Domenica. Secondo il conduttore lombardo, Bonolis sarebbe apparso troppo egocentrico mentre nell'esperienza al fianco della Perego, Lippi non si sarebbe sentito a suo agio. Come ha confermato nel corso di un'intervista, Claudio Lippi avrebbe espresso profonda nostalgia verso l'edizione di Buona Domenica condotta al fianco di Maurizio Costanzo nei primi anni 2000. Chissà come andrà l'esperienza accanto alle sorelle Parodi. Sta di fatto che Lippi era letteralmente sparito dalle scene televisive che contano, eccezion fatta per ospitate varie o per la partecipazione a Tale e Quale Show.

LA CARRIERA DI LIPPI

Claudio Lippi, oggi ospite di Domenica In, nasce a Milano nel giugno del 1945 ed inizia la sua carriera artistica, in veste di cantante, a partire dagli anni 60. Il suo debutto come conduttore televisivo avviene del 1996, nel programma Mai dire Gol, accanto a Simona Ventura e la Gialappa's Band. Attualmente è uno dei concorrenti dell'edizione 2017 di Tale e Quale Show, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Dal 2012 al 2015 è stato uno dei giurati della trasmissione.

© Riproduzione Riservata.