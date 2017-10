Concerto per l'Europa/ Su Rete 4 l'evento al Duomo con la Nona Sinfonia di Beethoven (oggi, 15 ottobre 2017)

Concerto per l'Europa al Duomo su Rete4

Concerto per l'Europa: l'appuntamento con la grande musica è su Rete4 oggi, domenica 15 ottobre 2017, alle 21.30. Nella splendida cornice della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano verrà eseguito uno dei più noti capolavori di tutti i tempi: la Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125 di Ludwig Van Beethoven. Sarà eseguita dall'Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo, diretti da Zubin Mehta. Sono due le ragioni per le quali è stato organizzato questo grande evento nella grande cattedrale, domus dei milanesi: in primo luogo si vuole ricordar il Direttore, il Professor Gianni Baratta, scomparso il 23 marzo scorso, che ha fortemente voluto la realizzazione di questo evento; in secondo luogo, si vuole celebrare il 630° anniversario della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano che cadrà domani, 16 ottobre. Il pathos della Nona Sinfonia, che culmina nell'An die Freude (Inno alla gioia), rappresenta per il Maestro Mehta la «apoteosi di una visione universale di fratellanza e liberazione da quanto opprime l'uomo».

I VALORI DELLA VITA E QUELLO DELL'ACCOGLIENZA

Il finale della Nona Sinfonia, adottato nel 1972 come inno europeo e simbolo di armonia in Europa, celebra i valori della vita e riafferma il valore dell'accoglienza. Il messaggio più profondo è oggi più che mai attuale: «Narra la vittoria dello spirito contro il terrore», spiega il Maestro Mehta. Lo scenario scelto per questo prezioso messaggio è il Duomo di Milano. La rete diretta da Sebastiano Lombardo, Rete4, propone dunque lo storico Concerto per l'Europa che si è tenuto il 3 giugno scorso nel monumento punto di riferimento spirituale e morale, oltre che simbolo civico e indennitario di Milano e nel mondo. Per questo evento si sono unite due identità culturali italiane: Milano e Napoli. L'evento, che ha richiamato oltre cinquemila persone, è stato ideato durante Expo: quando una fonderia di Nola ha forgiato la copia della Madonnina che ha accolto i visitatori dell'Esposizione, si è pensato a un momento successivo per celebrare questo incontro, nel solco dell'entusiasmo nello stare insieme, del linguaggio universale della musica. E allora buon compleanno, Duomo di Milano!

