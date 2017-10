Cristina e Benedetta Parodi/ Le conduttrici di Domenica In: il ritorno in tv (oggi, 15 ottobre 2017)

Cristina e Benedetta Parodi a Domenica In

È ormai quasi terminata l'attesa per Domenica In, lo storico programma di varietà domenicale di Rai Uno. Quest'anno la conduzione del programma è stata interamente affidata a Cristina e Benedetta Parodi. Le sorelle Parodi non avevano mai collaborato prima d'ora e sarà interessante assistere alla loro primissima conduzione l'una accanto all'altra. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi venerdì 13 ottobre, a cui ha presieduto anche il direttore di Rai Uno Andrea Fabiano, le sorelle Parodi hanno espresso il loro immenso entusiasmo per questa nuova avventura che le vedrà protagoniste di una delle trasmissioni storiche della tv italiana. Fino allo scorso mese di maggio, Cristina Parodi ha affiancato Marco Liorni alla conduzione de La vita in diretta, il programma pomeridiano di Rai Uno. Bendetta Parodi era invece protagonista del suo cooking show in onda su Real Time, Pronto e postato, in cui la più giovane delle sorelle Parodi proponeva ogni giorni ai suoi spettatori, menù culinari gustosi e semplici da preparare. Nell'agosto 2017, il mensile di gossip Oggi, ha pubblicato un articolo dedicato proprio a Cristina e Benedetta Parodi. Nel servizio veniva mostrato un video pubblicato dalle sorelle su un canale social, in cui Cristina e Bendetta apparivano più che mai spensierate ed affiatate. In un primo momento, poco dopo l'annuncio ufficiale secondo cui solo Cristina avrebbe condotto la 41° edizione di Domenica In, alcune indiscrezioni parlarono di Claudio Lippi come co-conduttore. Le voci sono poi state smentite nelle ultime settimane.

CRISTINA E BENEDETTA PARODI, LA VITA DELLE DUE SORELLA

Benedetta Parodi e Cristina Parodi saranno le conduttrici dell'edizione di quest'anno di Domenica In, andiamo a vedere da più vicino la loro vita. Benedetta Parodi è una giornalista italiana nata ad Alessandria nell'agosto del 1972. Nel 2017 è stata una delle conduttrici del famoso cooking show di Real Time dedicato ai bambini, Junior Bake Off Italia. Sempre sull'emittete Real Time, Benedetta ha fatto parte della giuria del programma Piccoli giganti. Cristina Parodi, nata ad Alessandria nel novembre del 1964, è stata una delle prime conduttrici del Tg 5. Scrittrice e giornalista di grande successo, nel 2017 (per tre anni consecutivi) ha condotto La vita in diretta accanto a Marco Liorni.

