Domenica In / Anticipazioni 15 ottobre: Carla Fracci ospite di Cristina e Benedetta Parodi

Benedetta e Cristina Parodi a Domenica In (Facebook)

Al via oggi la quarantunesima edizione di Domenica In, il contenitore di Rai Uno che per la nuova stagione vedrà per la prima volta insieme Cristina e Benedetta Parodi. Le due sorelle, che hanno già le idee chiare sul format da adottare per la nuova edizione, a partire dalle ore 14.00 saranno in diretta dallo Studio 3 di Cinecittà, dove accoglieranno i primi ospiti e ascolteranno le loro storie. A inaugurare il nuovo format, nella prima puntata, saranno in particolare Carla Fracci e Christian De Sica, che saranno affiancati da un talento internazionale su cui al momento vige il più stretto riserbo. Occhi puntati sull'attualità, che occuperà una pagina importante della domenica di Rai Uno, ma naturalmente non mancherà la leggerezza, con una pagina che Benedetta Parodi dedicherà alla merenda pomeridiana. Ad affiancare le due conduttrici ci sarà inoltre una squadra composta da Claudio Lippi e Adriano Panatta, che daranno il loro contributo al programma con delle brevi incursioni, e dal duo comico formato da Lilo e Greg, che con una serie di sketch avranno l’arduo compito di regalare al pubblico di Rai Uno una domenica piena di risate.

UN FORMAT TUTTO RINNOVATO

Domenica In si rinnova con una nuova edizione tutta da scoprire. Oggi pomeriggio, infatti, a prendere le redini del contenitore di Rai Uno saranno Cristina e Benedetta Parodi, che con la nuova stagione daranno spazio agli ospiti, all’attualità, ma soprattutto al divertimento. Largo quindi alla comicità di Marco Marzocca, che diletterà il pubblico di Rai Uno attraverso i suoi celebri personaggi, ma anche al talento di Leonardo Fiaschi, che darà un tocco di leggerezza alla puntata grazie alle sue straordinarie imitazioni. Ogni capitolo della nuova stagione sarà inoltre dedicato al racconto di una delle grandi donne del nostro tempo, che con la sua presenza renderà omaggio alle esponenti del mondo femminile che con il loro successo hanno contribuito a tenere alto il nome del nostro paese nel mondo. Un format quindi completamente rinnovato, dove l’attualità si alternerà al divertimento, per un programma caratterizzato soprattutto dalla straordinaria complicità delle amatissime sorelle Parodi.

© Riproduzione Riservata.