EMPIRE 4/ Anticipazioni del 15 ottobre 2017: Claudia sta sabotando la mente di Lucious?

Empire 4, in prima Tv assoluta su Fox Life

EMPIRE 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 15 ottobre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Empire 4, in prima Tv assoluta. Si tratta del secondo, dal titolo "Full Circle". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Cookie (Taraji P. Henson) decide di organizzare un grande evento per festeggiare i 20 anni dell'Empire, nonostante l'ultimo incidente che ha colpito Lucious (Terrence Howard). L'attenzione della stampa è alta proprio per questo, ma la leader dell'etichetta non intende presenziare all'evento senza la sua famiglia. Hakeem (Bryshere Y. Gray) e Jamal (Jussie Smollett) prevedono inoltre di trasmettere uno special televisivo proprio in quella serata. Sorretto dalla sua Cookie, Lucious fa infine il suo ingresso alla festa, zoppicando ed appoggiandosi ad un bastone. Incontra subito Carlotta (Queen Latifah), che gli dà il benvenuto e che entra subito in contrasto con Cookie, soprattutto perché rischia di smascherare l'inganno della coppia. La donna propone infatti a Lucious di aiutare le figlie di una cantante che in passato ha ammirato molto, nonostante le opposizioni della moglie. L'incontro successivo con la stampa e con lo staff spinge il Boss ad uscire in tutta fretta, in preda al panico. Giorni prima, Thirsty (Andre Royo) informa Andre (Trai Byers) che la Polizia lo interrogherà ancora sull'esplosione, mentre Cookie deve organizzare l'incontro con la stampa che vuole sapere quando Lucious ritornerà al lavoro. Intanto, Hakeem (Bryshere Y. Gray) entra ancora in contrasto con Diana (Phylicia Rashad) perché teme che voglia portargli di nuovo via la figlia. La donna gli fa vedere inoltre delle foto che gli sono state scattate di nascosto e che dimostrano del suo recente incontro con Anika (Grace Byers). Più tardi, Andre incontra Shine (Xzibit) perché teme che la Polizia possa scoprire il loro piano contro Lucious e gli promette che presto Cookie gli cederà l'etichetta di famiglia. Al suo arrivo alla villa, Lucious ipotizza di non partecipare alla festa, affermando di non ricordare ancora nulla della sua vita precedente. Claudia (Demi Moore) avvisa ancora una volta Cookie che fare troppe pressioni a Lucious potrebbe essere contro andare contro il recupero dei suoi ricordi. Intanto, Diana sottolinea a Warren (Terrell Carter) di volersi vendicare di ciò che Cookie ha fatto alla sua famiglia, convinta che debba soffrire molto di più di lei. Sfruttando i ricordi ricostruiti da Cookie, Lucious partecipa poi alla festa per l'anniversario e fa un lungo discorso alla folla di fan presenti. Decide anche di mostrare con sincerità la protesi alla gamba, sottolineando che ora si regge grazie all'affetto della famiglia, prima di cedere al posto ad Hakeem e Jamal per la loro canzone. In quel momento, Shine contatta Andre via telefono e lo fa assistere all'omicidio di una talpa interna alla sua organizzazione.

ANTICIPAZIONI DEL 15 OTTOBRE 2017, EPISODIO 2 "FULL CIRCLE"

Nella seconda puntata di Empire 4, il ruolo di Claudia sarà ancora poco chiaro. La donna infatti sembra avere a cuore il fatto che Lucious riacquisti la memoria, mentre in altre occasioni sembra quasi che gli stia impedendo di ricordare. Claudia e Cookie entreranno poi ancora una volta in contrasto per le scelte che riguardano il Boss, spingendo l'ex moglie a ricordare alla terapeuta chi l'abbia assunta. Ed è proprio alle spalle di Claudia che Cookie ha trovato un punto d'incontro con la madre di Lucious, dato che a sua volta vorrebbe la terapeuta fuori dai giochi. Nel frattempo, Lucious riuscirà a fare un passo in avanti nel recupero dei ricordi proprio lontano dall'ala di Claudia, avvicinandosi così ad Eddie. Sembra che qualche memoria del passato inizi ad affiorare, ma al tempo stesso quel tipo di ricordi sono circondati da emozioni negative per il protagonista. Nel frattempo, Becky continua la sua ascesa al potere, riuscendo a collaborare in modo vincente sia con Jamal sia con Hakeem, mentre Andre continua a temere che il padre possa ricordare quanto avvenuto il giorno dell'esplosione e quindi il suo coinvolgimento nell'evento.

