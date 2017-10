Elisa/ Tra successi e vita privata: "Sono alla ricerca di un equilibrio" (Che tempo che fa)

Elisa Toffoli a Che tempo che fa

Elisa Toffoli, conosciuta semplicemente come Elisa, nata a Trieste il 19 dicembre 1977, è una cantautrice, compositrice, polistrumentista musicista e produttrice discografica italiana. Nel corso della sua carriera ha avviato inoltre progetti in qualità di regista di videoclip, attrice teatrale, fotografa, doppiatrice e scrittrice. In 20 anni di carriera, dopo la realizzazione di 10 album in studio, 6 compilation, 2 album dal vivo, 5 album video, 51 singoli e altrettanti video musicali, ha venduto oltre 3,5 milioni di dischi certificati da M&D e FIMI, riscuotendo successo anche in Europa e in Nord America. Nelle classifiche di vendita italiane e internazionali, ha raggiunto 10 volte la top-ten con i suoi album, conquistando 4 volte la prima posizione, mentre per quanto riguarda i singoli, ha raggiunto la top-ten 16 volte, con 6 numeri uno, guadagnando complessivamente 1 disco di diamante, 1 disco multiplatino , 29 dischi di platino e 8 dischi d'oro. Insomma, numeri pazzeschi.

ELISA TOFFOLI, LA RICERCA DI UN EQUILIBRIO

In una recente intervista concessa a Repubblica, Elisa Toffoli ha parlato dei suoi venti anni di carriera. Un traguardo davvero prestigioso per una cantante che ha dato grande risalto alla musica italiana grazie anche ad uno spessore internazionale. Riportiamo uno stralcio dell'intervista con i pensieri più significativi: "Sono sempre stata così, mi dicono in tanti che sembra che io salti di fiore in fiore, me lo dice anche mio marito quando si arrabbia, sembra che io vada dove tira il vento. Se fosse così sarebbe semplice, invece il mio percorso è sempre stato complicato, alla ricerca di un equilibrio tra la realtà che sento e quello che vorrei trasmettere a chi ascolta. È poi c'è il mondo, la realtà che ci circonda, che diventa sempre più dura e complessa e anche questo entra nei miei pensieri, nella mia musica".

LA VITA PRIVATA DELLA TOFFOLI

Scopriamo ora qualcosa in più riguardo la vita privata della cantante. Elisa Toffoli è sposata con Andrea Rigonat. Lui è il suo chitarrista e la musica è stata il veicolo che ha fatto nascere il grande amore. La coppia dopo diversi anni d’amore e la nascita di due bellissimi bambini ha deciso di sposarsi con una cerimonia celebrata lo scorso settembre 2015 a Grado. Per l’occasione Elisa è arrivata in chiesa in sella ad una moto accompagnata dai figli fasciata in un abito classico dal colore bianco. Elisa ha avuto due splendidi figli: Emma Cecile nata il 22 ottobre del 2009 e Sebastian nato il 20 maggio del 2013.

