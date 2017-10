Federica Laviosa e Margherita Chiambretti/ Chi sono l'ex moglie la figlia di Piero

Federica Laviosa e Margherita Chiambretti, ex moglie e figlia di Piero

Dopo la storia con Ingrid Muccitelli, Piero Chiambretti aveva ritrovato l'amore con Federica Laviosa, ma il matrimonio è naufragato. Se la loro storia è finita, lo stesso non si può dire però del loro legame, visto che hanno avuto una figlia, Margherita, nata il 26 maggio 2011. Anche di loro ha parlato a Domenica Live, suscitando la curiosità di telespettatori e fan che poco sanno di loro. «Purtroppo, riesco a essere solo dolce. Con Margherita non ho mai alzato la voce. So che i no sono indispensabili, ma ogni volta mi spiace toglierle un sorriso», ha raccontato tempo fa Piero Chiambretti in un'intervista al Corriere della Sera. «Mi ha insegnato che si può essere un buon padre pur non avendone avuto uno», ha dichiarato invece oggi. Si sa poco della sua ex, per lo più sulla loro separazione. Tra i due c'è stata infatti una battaglia legale per l'affidamento della piccola. Dopo la rottura, lo showman e Federica Laviosa non hanno raggiunto un accordo sulle visite alla bambina e sulle spese di mantenimento in proporzione ai redditi.

L'ACCORDO SULL'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA

Dopo un lungo confronto Piero Chiambretti e l'ex moglie Federica Laviosa hanno raggiunto un accordo per le condizioni dell'affidamento, la residenza e le modalità di visita dei genitori. L'affido è stato confermato alla madre, che si è dovuta trasferire a Torino, in un appartamento vicino casa Chiambretti, a cui toccherà pagare l'affitto, le spese condominiali e le utenze. Inoltre, al comico e conduttore è stato affidato il compito di pagare l'iscrizione della figlia a una scuola privata, mentre è stato deciso il pagamento di tremila euro mensili per le spese ordinarie. L'alternativa, come riportò all'epoca La Stampa, era che la madre restasse a La Spezia con la bimba, ricevendo un assegno di mantenimento di ottomila euro. Non è chiaro se questo accordo sia stato rivisto nel tempo, ma comunque prevede che veda la figlia due weekend al mese alternati a Natale o a Capodanno, a Pasqua o Pasquetta e per quindici giorni durante il periodo estivo.

IL GOSSIP: FLIRT CON UN EX TRONISTA?

L'anno scorso Federica Laviosa ha fatto parlare di sé per una presunta relazione con Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne con la fama da playboy. La frequentazione venne smentita dal ragazzo classe 1983: «Ci siamo incrociati diverse volte a La Spezia e talvolta abbiamo avuto il piacere di bere un caffè da soli e di scambiare quattro chiacchiere o di trascorrere del tempo insieme ad altre persone», ha raccontato, come riportato da Blogo. Tra loro, dunque, una semplice amicizia: «Tra di noi non vige alcun rapporto di tipo amoroso. Da diversi mesi sono single e sono particolarmente concentrato sul lavoro. Come trascorro il mio tempo libero? In compagnia dei miei più cari amici, perché al momento non esiste alcuna donna nella mia vita». Così dunque Alessio Lo Passo aveva spento le voci su un presunto flirt con Federica Laviosa.

