Fiorenza De Bernardi/ Video, la prima donna pilota in Italia "discriminata"... (La Vita è una figata)

Fiorenza De Bernardi a La Vita è una figata

Fiorenza De Bernardi, la prima pilota donna di aerei in Italia, sarà ospite di Bebe Vio in La Vita è una figata!, il programma che va in onda oggi, domenica 15 ottobre, su Raiuno. Lei è la donna che ha cambiato l'aviazione italiana: divenne infatti la prima comandante donna in Italia nel 1969, anno in cui venne assunta da Aertirrena. In America, invece, le pilote furono accettate dalle grandi compagnie solo quattro anni dopo. Rispetto al passato ci sono ora molte più donne nell'aviazione, ma questo è anche merito della svolta fatta registrare da Fiorenza De Bernardi, che ripercorrerà le tappe della sua incredibile carriera a "casa" di Bebe Vio. Ora ha 89 anni, ma non ha di certo perso la passione per l'aviazione, anzi si metterà alla prova sfidando la campionessa paralimpica nella guida di un drone volante. Sarà interessante allora scoprire le difficoltà che Fiorenza De Bernardi ha dovuto superare per realizzare il suo sogno.

FIORENZA DE BERNARDI SPICCA IL VOLO GRAZIE ALLA SUA FAMIGLIA

La grande fortuna di Fiorenza De Bernardi è aver avuto alle spalle una famiglia che l'ha sostenuta nelle sue scelte, anche se in controtendenza per quei tempi. «Fin dall'età di 15 anni mi lasciarono libera delle mie scelte. All'epoca non c'era certo l'abitudine di lasciare girare le ragazze così liberamente, specie se figlie uniche, come me ma io, ho potuto godere di questa libertà», si legge in "India Kilo Alpha. Qui Fiorenza, forte e chiaro!". Figlia di un pioniere del volo, Fiorenza De Bernardi ha praticato tutti gli sport estremi. Fino ai vent'anni le sue esperienze di volo sono con suo padre o gli amici più cari, ma hanno contribuito ad accrescere il suo interesse per l'aviazione. Nel 1951 decide allora di provare a guidare da sola un aereo, senza dire nulla a suo padre. Questa esperienza la convince a seguire le orme del padre. Gli incarichi professionali arrivano due anni dopo: Fiorenza De Bernardi diventa copilota del comandante Roberto Goems, rappresentante della Piper in Europa e in Africa.

LE DIFFIDENZE DEI COLLEGHI E DI ALITALIA

La passione per il volo e l'aviazione è tale che Fiorenza De Bernardi sposa un pilota, Sandro Carocci. Il matrimonio però finisce per le difficoltà nel tenere insieme il rapporto tra un aeroporto e l'altro. Il salto definitivo nel mondo professionistico, come racconta nel suo sito ufficiale, arriva nel 1966, quando frequenta un corso strumentale basco alla scuola militare di Alghero, prendendo lezioni da istruttori Alitalia. Superati brillantemente gli esami, ottiene il brevetto commerciale, grazie a cui viene assunta da Aeralpi nel 1967, diventando così la prima pilota di linea italiana, quarta invece nel mondo.

Non è stato facile superare la diffidenza per questa donna pilota, ma i colleghi si rendono subito conto delle sue qualità. E infatti Fiorenza De Bernardi sarà anche una delle prime donne a volare su velivoli militari. Fu anche la prima donna abilitata al volo di montagna e può essere considerata la prima pilota italiana a trasportare passeggeri Alitalia. Quest'azienda però non vede di buon occhio una donna ai comandi di un aereo, quindi Fiorenza De Bernardi nel 1969 vene assunta da Aertirrena, che era più all'avanguardia.

© Riproduzione Riservata.