GEPPI CUCCIARI/ La comica sarda protagonista della satira politica in Rai (La vita è una figata)

Geppi Cucciari a La vita è una figata

Questo pomeriggio torna l’appuntamento con La vita è una figata, la trasmissione di Bebe Vio. E sarà ospite Geppi Cucciari, conduttrice nella passata stagione della trasmissione Per un pugno di libri in onda su Rai 3. L’attrice comica è nata a Cagliari nel 1973, ma fin da piccola è cresciuta a Macomer, un comune della provincia di Nuoro. La notorietà per lei è arrivata a partire dal 2005, quando è stata una delle protagoniste indiscusse di Zelig. Nel 2010 e 2011 è stata la conduttrice delle prime due edizioni su Canale 5 di Italia's got talent. Dopo alcuni anni su La7, è approdata in Rai, dove ora si sta ritagliando uno spazio tutto suo nell'approfondimento politico del martedì Cartabianca condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Così come altri programmi analoghi alla trasmissione in onda in prima serata su Rai Tre il martedì, a Geppi Cucciari è destinato lo spazio inerente la satira, così come Gene Gnocchi su Dimartedì.

GEPPI CUCCIARI, LA PRESENZA IN TV

L'ultima apparizione della Cucciari è avvenuta nel corso della puntata di martedì, in cui vi è stato ospite, fra gli altri Emanuele Fiano, onorevole del Partito democratico. Geppi Cucciari è però impegnata anche in altri programmi. Come ad esempio l'originale Definizioni d'Autore, in onda su Sky Arte HD, dove è stata assoluta protagonista della prima puntata. Un content piuttosto originale, dove un personaggio famoso della televisione deve provare a definirsi attraverso un termine del vocabolario. Il tema principale è stato quello riguardante i difetti. Da quelli fisici a quelli morali. I primi, secondo la comica sarda, possono essere nascosti abilmente dalla personalità dell'individuo. I secondi invece hanno una gestione nettamente più complicata, ha affermato l'ex protagonista di Zelig.

