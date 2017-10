GIULIA LATINI/ A Domenica Live la verità su Soleil Sorge e Luca Onestini? Intanto Federica Benincà…

Giulia Latini ospite a Domenica Live

Giulia Latini sarà ospite della Domenica Live di Barbara d'Urso. L'ex corteggiatrice di Luca Onestini è stata chiamata in causa dopo la rottura con Soleil. Lo scorso lunedì sera, nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata la bomba. Gianmarco, il fratello minore dell'ex tronista, ha fatto il suo ingresso per abbracciarlo prima di partire e stare mesi lontano dall'Italia. Per Onestini non è arrivata alcuna lieta novella e poi, attraverso un breve filmato, ha avuto modo di sapere che la fidanzata era al corrente di qualcosa che lui gli aveva nascosto: si era sentito con Giulia. L'ex tronista, ha spiegato di non avere mai tradito la fidanzata ma di avere avuto l'esigenza di sentire la Latini e non dirlo a lei perché “andava fuori di testa” anche solo nominandola. La bionda tanto amata dal pubblico della rete (in tanti sognavano che la scelta di Luca potesse ricadere su di lei), ha evidentemente accettato l'invito di Barbara d'Urso e questo pomeriggio, racconterà la sua verità dei fatti durante il lungo appuntamento con Domenica Live: ne vedremo delle belle? La risposta è senza dubbio: sì!

Soleil e Luca, parla Federica: l'ex di Marco Cartasegna rompe il silenzio

Nel frattempo, nel weekend sono emersi anche nuovi dettagli sulla spinosa faccenda che riguarda la storia d'amore tra Luca Onestini e Soleil Sorge. La loro relazione d'amore era falsa oppure no? Tante le informazioni delle ultime ore e tra queste, anche delle dichiarazioni di Federica Benincà, ex fidanzata di Marco Cartasegna. Come sapete infatti, la storia tra Luca e Soleil si è interrotta proprio in questi giorni. L'ex tronista, chiuso nella Casa del Grande Fratello Vip, ha appreso delle notizie tutt'altro che positive, grazie all'intervento del fratello minore Gianmarco che, prima di partire per un lungo viaggio, ha fatto presente le "mancanze" di Soleil. Tra queste anche l'essere uscita con il rivale di sempre, Marco Cartasegna. Dopo il silenzio, Federica ha deciso di dire la sua una volta per tutte. La Benincà, oltre ad essere l'ex di Marco è anche l'ex amica di Soleil. “Quando Soleil e Marco sono usciti insieme sono restata di sasso” – ha rivelato a Spy – “Soleil mi ha scritto dopo quattro giorni dicendomi di aver incontrato casualmente Marco a due party, ma qualcosa non mi tornava. Poi sono uscite le foto di loro due in macchina insieme. Questo non me lo aveva detto”.

Dopo Federica, arriva la stoccata di Giulia Latini a Domenica Live

Dalle parole di Federica Benincà, trapela moltissima delusione, amarezza ed insofferenza. La giovane ex corteggiatrice infatti, si domanda come sia stata possibile una caduta di stile così evidente: l'amica che esce con l'ex fidanzato? “Le mando un messaggio pieno di delusione, era pur sempre la mia amica, fidanzata con un mio amico, in macchina con il mio ex. Lei risponde aggredendomi: mi dice che è schifata dal mio messaggio e rivendica la sua simpatia con Marco”, spiega ancora Federica tra le pagine di Spy. La Benincà però confessa di non vederci chiaro: “Io sono rimasta basita perché il mio ex non stimava Soleil, anzi. Meglio che io taccia. So io che è uscito dalla bocca di Cartasegna su lei…”. A questo punto, l'intera faccenda si fa già più spinosa del previsto. Tutti noi però, confidiamo in Barbara d'Urso che già, secondo le primissime anticipazioni di Domenica Live, sta “indagando” sulla faccenda ed ospiterà in studio Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca che renderà le nuove vicende ancor più scottanti del previsto.

