Grande Fratello Vip 2017/ Diretta dalla casa, da Luca Onestini a Jeremias: 4 sorpresa nella prossima puntata

Grande Fratello Vip, Ilary Blasi

Ci avviciniamo alla nuova diretta del Grande Fratello Vip e la curiosità dei fan del reality show di Canale 5 è davvero tanta. Sono molte le cose che nella puntata di lunedì verranno affrontate da Ilary Blasi e Alfonso Signorini ma sono quattro i chiarimenti più attesi dal pubblico. In settimana sono accadute davvero tante cose, in primis la vicenda che ha visto protagonista Luca Onestini e la sua ormai ex ragazza Soleil Sorgè. Inevitabilmente lunedì si tornerà a parlare dell'argomento e potrebbero esserci molti colpi di scena, soprattutto visti gli scontri nati in Casa con altri ragazzi e in primis con Jeremias Rodriguez. Tra i due è nato un accesissimo scontro che ha sollevato nuove polemiche nei confronti del fratello minore di Belen Rodriguez. Il pubblico continua a criticare fortemente "l'aggressività" spesso mostrata dal ragazzo e gli atteggiamenti pocoi piacevoli nella Casa che "troppo spesso vengono spacciati quelli di una persona vera e sincera".

QUATTRO NODI DA SCIOGLIERE

I commenti del pubblico sono forti e così come lo sono i dubbi di chi si chiede come mai, nonostante i ripetuti atteggiamenti spiacevoli, Jeremias non venga redarguito così come accade ad altri. Il chiarimento arriverà proprio lunedì in diretta? Terzo punto di cui si è ampliamente discusso sul web nel corso della settimana è la presunta bestemmia di Gianluca Impastato. Ci si chiede infatti se toccherà anche al noto comico di Colorado la sorte toccata poche settimane fa a Marco Predolin, squalificato per il medesimo motivo. Ultimo punto e molto delicato, ma che tanto ha incuriosito il pubblico, è il segreto che continua a mantenere nella casa Daniele Bossari. A Mattino 5, Alfonso Signorini in merito ha infatti svelato: "Ha detto agli autori e a me e Ilary questo segreto, ma non l'ha ancora rivelato in casa. Sicuramente lui ha una storia molto difficile, prima di entrare nella casa l'ha rivelato a pochi. Credo che ne parlerà. Si libererà di questo segreto e per prenderlo per le corna. Ancora ha questo demone dentro, è una storia difficile e drammatica"; sarà tutto svelato lunedì in diretta?

