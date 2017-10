IL SENSO DI SMILLA PER LA NEVE/ Su Rete 4 il film con Julia Ormond (oggi, 15 ottobre 2017)

Il senso di Smilla per la neve, in seconda serata su Rete 4

NEL CAST JULIA ORMOND E GABRIEL BYRNE

Il film Il senso di Smilla per la neve va in onda su Rete 4 oggi, domenica 15 ottobre 2017 alle ore 23.35. Un thriller del 1997 che è stato diretto da Bille August (Pelle alla conquista del mondo, Treno di notte per Lisbona, La casa degli spiriti) e interpretata da Julia Ormond (Vento di passioni, Il primo cavaliere, Il curioso caso di Benjamin Button), Gabriel Byrne (I soliti sospetti, Vikings, Crocevia della morte) e Richard Harris (Harry Potter e la pietra filosofale, Il gladiatore, Un uomo chiamato cavallo). Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Peter Hoeg, scrittore danese autore di diversi romanzi e vincitore, proprio con questo romanzo, del Premio Dilys, assegnato ogni anno al migliore romanzo giallo dalla Independent Mystery Booksellers Association. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL SENSO DI SMILLA PER LA NEVE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Smilla Jaspersen (Julia Ormond) è una donna originaria della Groenlandia che lavora a Copenhagen. La giovane è ancora molto legata al suo paese d'origine e il suo unico amico è Isaiah, il figlio di 6 anni di una vedova alcolizzata, anche lei originaria della Groenlandia. Un giorno il piccolo viene rinvenuto cadavere, a faccia in giù nella neve. La polizia chiude subito il caso credendo che si sia trattato di un comune incidente, ma Smilla la pensa diversamente. Secondo lei le trace sulla neve sono quelle di un bambino che scappa spaventato, non di uno che sta giocando serenamente. Smilla quindi comincia a indagare per conto prioprio, partendo proprio dalla madre del piccolo. Scopre così che la donna è rimasta vedova in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in Groenlandia. La donna percepisce una pensione eccessivamente alta dai vecchi datori del marito, il che mette in sospetto l'investigatrice dilettante. Smilla si scontra anche con padre (Robert Loggia), contrario al suo coinvolgimento. Smilla riesce a scoprire le tracce di una vecchia missione segreta nei territori ghiacciati della Groenlandia, collegata alla misteriosa morte del padre di Isaiah. Imbarcatasi di nascosto su una rompighiaccio, grazie all'intervento di un suo amante e vicino di casa, Smilla parte clandestinamente verso i ghiacci.

