Jeremias Rodriguez bisessuale? / GF Vip 2: parola ad Alfonso Signorini e Simona Izzo

Jeremias Rodriguez è bisessuale?

Jeremias Rodriguez è bisessuale? Dopo le prime avvisaglie di un involontario outing da parte della sorella Cecilia, si palesa anche la possibilità che in realtà, la sessualità del fratello minore di Belen sia più fluida e aperta, senza obblighi di etichetta. Ecco perché, anche Alfonso Signorini, intervistato da Federica Panicucci lo scorso venerdì mattina, ha offerto la sua versione dei fatti in onda su Canale 5. Il direttore di "Chi" ha affermato di non avere in mano nulla di certo riguardo questo aspetto ma sicuramente, qualche sentore pare averlo avuto anche lui, tanto da "indagare" durante la puntata che ha messo in risalto il tema dell'omofobia condannando le infelici frasi pronunciate da Marco Predolin ai danni di Cristiano Malgioglio. Anche la sorella di Jeremias poi, durante il racconto di una rapina, si è fatta scappare che in quel periodo suo fratello avesse una relazione d'amore con un ragazzo. Ed infatti, raccontando con minuzia di dettagli ciò che era accaduto, Cecilia si è fatta scappare la frase: “Dietro di noi c’era il fidanzato di mio fratello”, per poi correggere il tiro dopo essersi accorta della gaffe: “Del tempo passato...” ha farfugliato. Scopriamo a seguire, le parole di Signorini parlando del Grande Fratello Vip.

Jeremias bisessuale? Parla Alfonso Signorini

Intervistato da Federica Panicucci durante Mattino 5 dello scorso venerdì, Alfonso Signorini ha avuto modo di spiegare la sua versione dei fatti, raccontando: “Quando si parlava di omofobia ho chiesto a Jeremias cosa ne pensasse e c’era una ragione. Cecilia ha detto che Jeremias ha avuto un fidanzato. Diciamo che prima di entrare nella casa durante gli incontri con gli autori lui non ha detto nulla. Certo conoscendolo sembra abbia la mentalità molto aperta, quindi potrebbe aver avuto una storia con un uomo in passato. Non so se ne parlerà in futuro. Cecilia però l’ha rivelato con molta naturalezza, dicendo che ha avuto questa storia nel passato, ma questa naturalità ci piace molto”. Proprio ieri pomeriggio, durante Verissimo, anche Simona Izzo ha avuto modo di parlare di Jeremias, affermando: “Lui voleva parlare con me, era in lacrime ma io l’ho fermato, perché ci sono cose che non bisogna raccontare. Ma proprio per questo suo passato gli perdono tutto. Anche di avermi detto vecchia depressa di m***a”.

© Riproduzione Riservata.