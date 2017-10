KEN UMANO/ Rodrigo Alves incontra ancora Barbara d’Urso: le nuove operazioni chirurgiche (Domenica Live)

Ken umano, oggi a Domenica Live

Ne hanno parlato i giornali di tutto il mondo, ed oggi Rodrigo Alves, il "Ken umano" sarà nuovamente protagonista della trasmissione festiva di Canale 5, Domenica Live. Già ospite lo scorso settembre, la versione in carne ed ossa della bambola Ken di Barbie aveva raccontato alla trasmissione dell'ammiraglia Mediaset la sua vita, intervenendo nella prima puntata stagionale. Con i suoi racconti aveva fatto sorridere ma anche riflettere. Il giovane 34enne ossessionato dalla chirurgia estetica, ha eseguito 58 operazioni (ma il numero potrebbe essere nel frattempo lievitato), tanto da entrare di diritto nel Guinness dei Primati. La somiglianza con Ken, però, sembra ancora essere lontana e lo stesso Rodrigo non appare del tutto soddisfatto del lavoro eseguito sul suo corpo. Dietro ogni operazione c'è sicuramente il desiderio di trasformazione ancora non del tutto appagato ma anche molto dolore. "Sono state tutte importanti... quelle più dure il lifting facciale e il rifacimento degli addominali", aveva raccontato al cospetto di Barbara d'Urso. Poi non aveva nascosto la sua vera ironica, tanto da dire, in diretta tv: "Tutto quello che vedete è rifatto, non dovete credere a niente, è tutto falso".

NUOVI CAMBIAMENTI FISICI PER IL 34ENNE

Oggi il Ken umano è pronto ad approdare nuovamente nella trasmissione Domenica Live durante la quale farà conoscere alla conduttrice ed ai telespettatori i nuovi cambiamenti apportati al suo corpo. La stessa Barbara d'Urso, nel presentare uno dei suoi ospiti della nuova puntata, ha anticipato: "Si è rotto i denti, si è fatto dipingere a mano gli occhi, ha fatto altri interventi chirurgici". Come sarà oggi Rodrigo Alves? Il 34enne brasiliano si era comunque detto molto felice per le sue trasformazioni eseguite fino ad oggi, sottolineando la sua massima soddisfazione per determinate parti del suo corpo, in particolare gli addomi ed il sedere: "Mi amo, è importante", aveva quindi asserito. Il Ken in carne e... plastica, aveva anche replicato ironicamente a quanti lo avevano criticato di assomigliare più a Barbie: "Assomiglio invece a Barbie, dite? Magari un giorno diventerò una donna, chi lo sa?", aveva ammiccato. Quindi aveva anticipato la sua prossima operazione ai capelli. Scopriremo oggi se anche il nuovo intervento è stato realizzato o se invece avverrà a breve.

