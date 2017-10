L'ISOLA DI PIETRO/ Anticipazioni del 15 ottobre 2017: Caterina è una vittima o una predatrice?

L'Isola di Pietro, in prima Tv assoluta su Canale 5

L'ISOLA DI PIETRO, COS'È SUCCESSO NELL'ULTIMA PUNTATA?

Nella prima serata di oggi, domenica 15 ottobre 2017, Canale 5 trasmetterà un nuovo episodio de L'Isola di Pietro, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Caterina continua ad essere la principale sospettata per l'incendio avvenuto alla Tonnara, soprattutto agli occhi di Annalisa che cerca di trovare le prove per incriminarla. Elena prosegue quindi nei suoi tentativi di difenderla dall'opinione pubblica, mentre Piero si offre per ospitare la ragazza in casa propria per la notte, andando contro il parere della figlia. Anche se Elena deve agire di nascosto, riesce a scoprire grazie alle indagini che la sera della festa Caterina aveva con sé una borsa piuttosto costosa, sapendo che potrebbe essere un indizio importante. Il padre della ragazza tuttavia afferma di avergliela regalata in precedenza, lasciando intuire ad Elena di stare mentendo. In seguito al fermo di Fabrizio, si scopre che l'allenatore della ragazza potrebbe averle fatto quel tipo di regalo, dato che in passato ha manifestato una forte attrazione nei suoi confronti. Savorelli ammette tutto di fronte alle domande insistenti delle autorità, ma afferma anche di non essere mai riuscito a sedurre Caterina. L'allenatore tuttavia viene sottoposto a delle analisi per escludere che sia il padre del bambino, mentre Elena si chiede come riuscirà a rivelare ad Alessandro che Caterina è sua figlia. Durante il confronto fra i due, la donna decide di non rivelargli la verità su quanto accaduto anni prima, ovvero la violenza subita da Samuele, fratello di Alessandro. In tutto questo, Elena deve anche riuscire a gestire il suo rapporto precario con Giovanni, che ha deciso di raggiungere l'isola per farle una sorpresa. Nel frattempo, Diana riesce a risvegliarsi dal coma, ma si rende conto di essere nel mirino di qualcuno e così decide di fingere di non ricordare nulla di quanto avvenuto negli ultimi anni della sua vita. Pietro tuttavia sospetta che stia mentendo e riesce a trarla in inganno, offrendole poi il proprio aiuto. Il medico scopre inoltre che Diana sta cercando di opporsi alle ambizioni della madre attrice, che vorrebbe per lei lo stesso tipo di carriera. Tempo dopo, confessa inoltre a Pietro di aver iniziato a prostituirsi da qualche tempo e che l'uomo che la sta seguendo è uno dei suoi ex clienti. Lo sconosciuto l'avrebbe infatti costretta a concedersi a diversi uomini contattati da lui stesso e le avrebbe consegnato un telefono in cui sono presenti tutti i numeri di telefono che potrebbero incastrare i numerosi clienti. Date le minacce, Diana teme per la propria vita, ma Pietro si offre ancora una volta di aiutarla e decide di chiedere ad Alessandro ed Elena di proteggerla. Le autorità tuttavia arrivano troppo tardi e scoprono che Diana è stata già uccisa.

ANTICIPAZIONI DEL 15 OTTOBRE 2017, EPISODIO 4

In seguito alla morte di Diana, i cittadini di Calforte entrano in un profondo lutto, mentre Pietro decide di informare Elena ed Alessandro sulle ultime rivelazioni fatte dalla vittima. Secondo il suo racconto, la ragazza si prostituitva infatti a Cagliari, ma le indagini faranno emergere anche un altro indizio importante che ancora una volta potrebbe incastrare Caterina. Quest'ultima infatti ha raggiunto in passato la pensione in cui Diana incontrava i suoi clienti e la stessa Elena inizia a sospettare che la figlia le abbia mentito. La donna crede infatti che Caterina possa sapere molto di più sulle attività della vittima e che addirittura possa aver vissuto la sua stessa tragedia, anche se viene tormentata dal sospetto che in realtà il suo ruolo nell'intera vicenda sia un altro. Per questo deciderà di interrogarla in Centrale, convinta che sia arrivato il momento di rivelare la verità.

