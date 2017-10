LA FRODE/ Su Iris il film con Richard Gere e Susan Sarandon (oggi, 15 ottobre 2017)

La frode, in prima serata su Iris

NEL CAST RICHARD GERE E SUSAN SARANDON

La frode va in onda su Iris oggi, domenica 15 ottobre 2017, alle ore 21.00. Il film è stato realizzato nel 2012 dalla casa cinematografica della Green Room Films in collaborazione con la Treehouse Pictures per la regia di Nicholas Jarecki, che si è anche occupato di redigere il soggetto e la sceneggiatura. I costumi sono stati disegnati da Joseph G. Aulisi, il montaggio è stato eseguito da Douglas Crise, la scenografia porta la firma di Beth Mickle e le musiche della colonna sonora sono state composte da Cliff Martinez. Nel cast Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth, Brit Marling, Laetitia Casta e Nate Parker. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA FRODE, LA TRAMA DEL FILM

Robert è un ricco imprenditore americano che ha tutto quello che si possa desiderare dalla vita. Ha avuto enorme successo nel mondo degli affari mettendo in piedi un’azienda che gli ha permesso di ottenere enormi introiti economici. Ha sposato una bella donna di nome Ellen dalla quale ha avuto un’altrettanto bella e intraprendente figlia di nome Brooke che peraltro lavora ottimamente nell’azienda di famiglia. Come se non bastasse, Robert da qualche mese sta intrattenendo una intensa relazione extra coniugale con una giovane donna di nome Julie che lavora all’interno di una galleria d’arte. Una vita da sogno che tuttavia sta presentando le prime problematiche in ragione di un investimento fatto con eccessiva leggerezza in Russia. Investimento che si è dimostrato nel tempo essere completamente sbagliato comportando enormi perdite di denaro e di conseguenza l’intero impero economico di Robert incomincia a vacillare in maniera pericolosa. Di comune accordo con i propri più stretti collaboratori, Robert decide di taroccare i conti del bilancio aziendale in maniera tale da vendere la propria azienda ad un prezzo decisamente allettante, prima che i buchi possa mettere in risalto quanto sia successo. Nello specifico Robert ha dato mandato ai propri intermediari di negoziare la cessione dell’azienda ad un altro facoltoso imprenditore di nome James, da sempre suo principale concorrente. Sembra un piano perfetto per una frode studiata nei minimi particolari se non fosse per una leggerezza che Robert commette, una sera dopo la chiusura della galleria dove lavora Julie, assieme all’amante si mette in viaggio per una location dove consumare una appassionata notte d’amore. Purtroppo l’imprenditore è vittima di un colpo di sonno che fa uscire di strada la propria auto con relativo incedente che si rivela essere drammatico in quanto Julie muore sul colpo. Non sapendo come fare, Robert si rivolge con un telefono pubblico al figlioccio Jimmy di cui si è preso cura da tantissimi anni dopo la morte dei genitori. Grazie all’aiuto di Jimmy, Robert riesce a mettere tutto a posto. Tuttavia l’imprenditore dovrà fare i conti con un detective pronto a tutto pur di incastrarlo, il tergiversare dell’acquirente della sua azienda, la delusione della figlia per aver scoperto dei bilanci taroccati e la lucidità della moglie che era al corrente della sua relazione extraconiugale.

