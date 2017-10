LAURA EFRIKIAN / Chi è l'ex moglie di Gianni Morandi: nel 2008 il premio alla carriera

Laura Efrikian

"La mia famiglia è stata molto comprensiva ma severissima". Laura Efrikian non ha dubbi e, nel ricordare l'educazione ricevuta dai suoi genitori e i valori che le hanno trasmesso, ha scelto di rivelare al suo pubblico un aneddoto della sua infanzia: "In seconda media portai a casa un brutto voto e mio padre mi fece scrivere cinquecento volte su un quaderno 'con il lavoro e con lo studio non si discute'. Queste cinquecento volte hanno voluto dire molto per me, perché io ho capito che non si poteva giocare con il lavoro e con lo studio. Era una cosa che bisognava fare. Era nostro dovere primario". Queste le dichiarazioni rilasciate dall'attrice, che in un'intervista ad Aracne WebTV per i "Biografie" ha rivelato, inoltre, che la severità dei suoi genitori, con la quale ha cercato di allevare anche i suoi figli, le ha dato la spinta giusta per cercare di ottenere sempre il meglio dalla vita.

LA CARRIERA ALLA RAI E I RUOLI A TEATRO

Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, è un'attrice molto amata dal grande pubblico. Figlia di Angelo Ephrikian, musicista, compositore e direttore d'orchestra di origine armena, ha studiato recitazione presso il Piccolo Teratro di Milano prima di iniziare una sfolgorante carriera sulle reti Rai. Presentatrice a Canzonissima nel 1961 e conduttrice del Festival di Sanremo nell'anno successivo con Renato Tagliani e Vicky Ludovisi, vanta numerose interpretazioni in teatro, fra le quali ricordiamo "Piccolo caffè", "I due Gentiluomini di verona" e "La tempesta". L'attrice, che ha partecipato anche alle riprese di numerose fiction per il piccolo schermo, nel 2008 ha ottenuto un premio alla carriera dall'Ente Premio Le Donne e il Teatro, un riconoscimento molto prestigioso che viene assegnato alle attrici che si distinguono nelle stagioni teatrali o per meriti particolari. Laurea Efikian ha due figli, Marianna e Marco, nati dal matrimonio con Gianni Morandi.

