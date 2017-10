LE IENE/ Anticipazioni puntata 15 settembre: terapie non riconosciute e lo scherzo a Povia

Le Iene Show

Nuovo appuntamento con Le Iene Show. Oggi, domenica 15 ottobre, alle 21.10 su Italia, Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani conducono una nuova e interessantissima puntata de Le Iene. Come sempre, sono tanti i servizi e le inchieste realizzate dagli inviati dello show più irriverente della televisione italiane e che da 20 anni porta a galla realtà spesso nascoste e difficili. Nel nuovo appuntamento con Le Iene si tornerà a parlare di “Parentopoli e lavoro in nero in Parlamento”. Federica Brocchetti è la ragazza che ha raccontato di aver lavorato gratuitamente e a nero come portaborse per l’onorevole Mario Caruso che, invece, aveva concesso un regolare contratto al figlio del sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi. Quest’ultimo, in seguito al servizio de Le Iene, ha dichiarato di volersi dimettere. L’onorevole Caruso, invece, si è difeso in una lettera aperta. L’inviato Filippo Roma, però, ha raccolto una serie di elementi che smentiscono l’onorevole. Per chiarire la situazione, Filippo Roma tornerà dall’onorevole per chiedere spiegazioni. Servizio pesante quello realizzato dalla iena Roberta Rei che parla degli omicidi di mafia in Campania dove, negli ultimi 15 anni, ci sono stati più di mille omicidi di stampo mafioso. La iena Roberta Rei incontrerà i parenti di un ragazzo freddato dal killer di camorra che lo ha confuso con un rivale. Da quell’omicidio sono passati più di sette anni e, ad oggi, il ragazzo non è stato ancora riconosciuto una vittima della criminalità organizzata.

LE IENE SHOW E L’INCHIESTA DI NADIA TOFFA

Una delle inchieste più interessanti della nuova puntata de Le Iene sarà quella realizzata da Nadia Toffa. La iene si occuperà terapie non riconosciute nell'alveo della Medicina Scientifica. Spesso, infatti, sui social, si diffondono false terapie per curare anche gravi malattie. Nadia Toffa incontrerà Gabriella Mereu, la donna che, in passato, è già stata oggetto di alcuni servizi delle Iene e che lo scorso 25 luglio è stata ufficialmente radiata dall’Ordine dei Medici. Dopo lo scherzo realizzato ai danni di Eva Henger con la complicità della figlia Mercedesz che ha fatto credere alla madre di aver intrapreso la carriera di attrice di film a luci rosse, nell’appuntamento odierno delle Iene, vittima dello scherzo sarà Povia che è stato vittima delle Iene durante un suo concerto a Bresseo, in provincia di Padova. Come avrà reagito il cantautore allo scherzo delle Iene?

