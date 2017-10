LUCIANA LITTIZZETTO/ Chi sono le sue vittime di oggi? (Che tempo che fa)

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

Questa sera torna su Rai 1 Che tempo che fa, dove rivedremo, insieme a Fabio Fazio, anche Luciana Littizzetto, pronta con i suoi interventi spesso irriverenti e pungenti che hanno a che fare con l’attualità. Per esempio, la scorsa settimana, ha dedicato una delle sue battute alle recenti dichiarazioni di Al Bano legate alla situazione tesa tra Stati Uniti e Corea del Nord, con le quali si è reso disponibile a cantare il celeberrimo brano Felicità a Pyongyang. La frase aggiunta poi dalla comica a commento delle parole del cantante è stata geniale: “Pensate, siamo passati da Alfano ad Al Bano come ministro degli Esteri”, giocando sull'analogia dei cognomi dei due personaggi. La situazione in Catalogna è senz’altro un tema importante delle ultime settimane. Stranamente, Luciana Littizzetto ha assunto una posizione imparziale sulla vicenda. Salvo poi stupire il pubblico dicendo: “Perché ho mio figlio a Barcellona”. Parole che hanno fatto sorridere il pubblico in studio.

LE BATTUTE DI LUCIANA LITTIZZETTO PER RENGA, PEZZALI E NEK

Nell'ultima puntata di Che tempo che fa sono intervenuti anche Nek, Max Pezzali e Francesco Renga per presentare il loro primo progetto insieme. I tre saranno insieme almeno fino a gennaio, giusto il tempo per il tour, come ha osservato ironicamente Lucianina, come viene affettuosamente chiamata da Fabio Fazio ormai da anni. Al momento della loro presentazione in studio, la comica ha definito i tre cantanti come tre bei trochi di pino, scatenando l'ilarità generale fra il pubblico. Congedandoli, ha ricordato loro di non essere gli One Direction, una delle band più amate fra le nuove generazioni. Chiara la battuta circa l'età media dei tre cantanti nostrani rispetto alla band inglese.

