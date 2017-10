La Vita è una figata!, Bebe Vio/ Ospiti e anticipazioni: Geppi Cucciari e Alex Del Piero (seconda puntata)

Bebe Vio conduce "La vita è una figata" (Instagram)

Bebe Vio, a partire dalle 17.45, riaprirà le porte del suo loft per una nuova puntata de La vita è una figata. Il format, che raccoglie le testimonianze di vite ordinarie e straordinarie, nell'appuntamento di oggi ospiterà Fiorenza De Bernardi, la prima donna pilota di aerei di linea in Italia che sfiderà la conduttrice ai comandi di un drone. Ci sarà spazio anche per la divertente comicità di Gabriele Cirilli, che racconterà al pubblico di Rai Uno la straordinaria storia di riscatto di Antonio Bottone, un ragazzo cresciuto a Scampia che ha scelto di percorrere una strada diversa da quella di suo padre e che ha trovato nel judo la forza di andare avanti. Inoltre, Bebe Vio incontrerà in video chat Mattia Miraglio, un giovane viaggiatore che, raggiungendo Seattle a piedi, ha realizzato un'impresa senza precedenti. Fra gli ospiti della seconda puntata anche Alex Del Piero e Geppi Cucciari, per un appuntamento che si preannuncia imperdibile.

IL MESSAGGIO DI BEBE VIO

La vita è una figata e Bebe Vio, anche oggi pomeriggio, cercherà di dimostrarlo con una nuova puntata piena di ospiti, storie e sorprese. A dare appuntamento al pubblico di Rai Uno è stata la stessa campionessa paraolimpica, che direttamente sui social ha svelato ciò che succederà nel suo loft a partire dalle 17.45. "Siete pronti per la seconda puntata de “La Vita è una Figata”?! Oggi ci saranno delle persone stupende con delle storie pazzesche da raccontare, come Luca Pancalli, mitico presidente del Comitato Italiano Paralimpico, oppure Lollo, uno dei ragazzi della nostra associazione art4sport Onlus, che gioca nella Nazionale Calcio Amputati e che ha finalmente realizzato il suo sogno... incontrare Alex Del Piero! Ma quella che mi ha fatto veramente ammazzare dalle risate è Geppi Cucciari... ", rivela Bebe Vio. Ne vedremo delle belle? Sembrerebbe proprio di sì. Se non volete perdervi il suo post sui social, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.