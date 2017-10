Leonardo Fiaschi/ L'imitatore della carica dei 101 (Domenica In)

Leonardo Fiaschi ospite a Domenica In

Attesa finita. Da oggi torna Domenica In, la trasmissione che da 41 anni allieta in pomeriggio domenicale degli spettatori di Rai Uno. Anche Leonardo Fiaschi tra gli ospiti. Infatti il programma sarà condotto da Cristina e Benedetta Parodi, che saranno affiancate da Claudio Lippi ed Adriano Panatta. Il cast, come annunciato nelle ultime settimane, sarà poi arricchito dalla presenza di un volto comico molto conosciuto ed amato dal pubblico televisivo. Stiamo parlando appunto di Leonardo Fiaschi, attore comico toscano che ha partecipato come concorrente alla scorsa edizione di Tale e Quale Show. Verve e comicità senza limiti sono i principali tratti caratteristici di Fiaschi, imitatore talentuoso che, attualmente, fa parte del cast fisso del programma radiofonico di radio 101, La carica dei 101.

LEONARDO FIASCHI E QUELLA PARODIA SU GABBANI

Nell'estate 2017 si è fatto notare grazie ad una spassosa parodia del successo radiofonico di Francesco Gabbani, Occidentali's Karma. Il video della sua versione del brano vincitore dell'ultima edizione del Festival di San Remo, intitolata Occidentali's Mamma, è diventato fin da subito virale in rete. La clip ha ottenuto oltre 400mila visualizzazioni su Youtube. Del resto l'imitatore toscano si era già cimentato in un'imitazione di Francesco Gabbani. Nell'ultima edizione di Tale e Quale show è stato infatti chiamato ad interpretare il brano Amen, con cui Gabbani ha vinto nella categoria giovani di Sanremo 2016.

LA CARRIERA

Leonardo Fiaschi, ospite a Domenica In, divenne popolare al grande pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione all'edizione 2013 di Italia's Got Talent, riuscendo ad approdare in finale. Ha poi preso parte a ben due edizioni del celebre show comico di Italia 1, Colorado. Non tutti sanno che, la voce di Papa Francesco nel famoso scherzo perpetrato ai danni di Paolo Brosio dalla trasmissione Scherzi a Parte, apparteneva proprio a Leonardo Fiaschi. Leonardo Fiaschi nasce a Livorno nel maggio del 1985. Oltre ad aver partecipato a Tale e Quale Show, nel 2016 è stato protagonista di due spettacoli teatrali, ovvero Leonardo Fiaschi show e L'altra faccia dell'opera.

