Lillo e Greg/ Qual'è il prossimo impegno dei due comici? (Domenica In)

Lillo e Greg a Domenica In

Per la prima puntata di Domenica In sono attesi davvero tanti ospiti. Tra questi ci sarà anche il famoso duo comico formato da Lillo e Greg. Lo scorso mese, l'accopiata comica è tornata alla ribalta per lo straordinario successo riscosso da un loro sketch comico andato in onda nel corso della loro trasmissione radiofonica, 610, su Radio 2. Lo sketch in questione aveva ad oggetto lo sfogo di una madre asfissiata dalle innumerevoli chat quotidiane ricevute su Whatsapp. L'audio è diventato virale in pochissimo tempo, lasciando di stucco Lillo e Greg e Federica Ciofola, l'altra attrice comica protagonista dello sketch. Nella primavera del 2017, poi, Lillo e Greg sono stati ospiti della trasmissione Amiche Nemiche, che ha segnato il ritorno sul grande schermo di due mostri sacri della tv italiana come Ether Parisi e Lorella Cuccarini. Il duo comico ha accompagnato le due protagoniste dello show in spassosi numeri comici che hanno entusiasmato il pubblico a casa.

VITA E CARRIERA DI LILLO E GREG

Greg, nome d'arte di Claudio Gregori, ha recentemente preso parte alle riprese del primo film diretto da Micaela Andreozzi, Nove lune e mezzo. Il film, uscito al cinema a partire da giovedì 12 ottobre, vede la collaborazione di alcuni volti noti del cinema italiano come Claudia Gerini e Giorgio Pasotti. Lillo, il cui vero nome è Pasquale Petrolo, nel 2016 è stato il co protagonista del film Forever Young. Lillo e Greg sono molto attivi anche nel mondo del teatro. Nel 2016 hanno girato i maggiori palcoscenici teatrali italiani con il loro spettacolo Marchette in trincea-Work in progress. La loro collaborazione artistica iniziò nel periodo in cui entrambi erano fumettisti all'interno di una casa editrice romana (l'ACME). Nel 1991, però, l'azienda chiuse i battenti e così Pasquale Petrolo e Claudio Gregori (i veri nomi di Lillo e Greg) deciso di reinventarsi, dando vita al gruppo musicale comico, noto col nome di Latte e derivati. Negli anni successivi furono tra gli ideatori del programma Le Iene, oggi diventata trasmissione di punta di Italia 1. Negli ultimi anni, sia singolarmente che in coppia, Lillo e Greg sono stati molti attivi nel settore cinematografico. Nel Natale del 2015 uscì al cinema il film Natale col boss, di cui furono entrambi sia sceneggiatori che autori. Attualmente conducono una trasmissione radiofonica su Radio 2, intitolata 610.

