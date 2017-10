Lorenzo Marcantognini e Alex Del Piero/ La storia del giovane calciatore senza gamba (La vita è una figata!)

Lorenzo Marcantognini e Alex Del Piero a La vita è una figata! (LaPresse)

Lorenzo Marcantognini e Alex Del Piero protagonisti della nuova punata di La Vita è una figata!, programma condotto da Bebe Vio in onda oggi domenica 15 ottobre 2017 a partire dalle ore 17.35. Dopo il successo della prima puntata, l’atleta paraolimpica affronterà nuovi casi di vite straordinarie di giovani talenti, alla scoperta dei loro limiti e di come riescano a superarli brillantemente. E Lorenzo Marcantognini rientrerà nello speciale parterre di Bebe Vio: un giovanissimo calciatore senza una gamba che, malgrado le avversità della vita, non ha voluto rinunciare alla sua passione per il gioco del calcio. Bebe Vio ha in serbo una grande sorpresa per lui, ovvero l’incontro con il suo idolo Alex Del Piero. Una grande emozione per il giovane Lorenzo, che potrà conoscere e vedere da vicino uno dei suoi eroi: l'ex capitano della Juventus e campione del mondo 2006 con la Nazionale italiana. Un appuntamento da non perdere, l'ennesima bella storia per un ragazzo che ha superato gli ostacoli della vita.

CHI E' LORENZO MARCANTOGNINI

Lorenzo Marcantognini è nato a Fano nel novembre 2009 e la sua storia è decisamente speciale. Lorenzo è nato senza tibia e, per questo motivo, nel febbraio 2006 gli è stato amputato l’arto sinistro sotto il consiglio dell’ortopedico. Un’operazione dura a soli quattro anni, con le sensazioni di disperazioe dell’intera famiglia, ma nonostante ciò Lorenzo ha reagito e non si è fermato davanti a nulla, come sottolinea Art 4 Sport. Infatti, già dall’età di due anni Lorenzo si è avvicinato al mondo dello sport, in particolare al nuoto e al calcio. Il suo obiettivo e il suo sogno è sempre stato quello di giocare in una squadra di calcio, vincere e riuscire a segnare tante reti. Ma non solo: a partire dal 2015 ha iniziato a praticare atletica. Lorenzo fa parte del team di art4sport, ONLUS crede nello sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. E il suo sogno è quello di incontrare il suo idolo Alex Del Piero, considerato un grande campione.

LORENZO, LA ONLUS E L’ISPIRATRICE BEBE VIO

Come si legge sul sito ufficiale dell’associazione art4sport ONLUS, la fonte di ispirazione del movimento è proprio Bebe Vio, conduttrice del programma La vita è una figata! e conosciuta in tutto il mondo per la sua storia e per i suoi risultati sportivi. Nonostante l’amputazione dei quattro arti in seguito ad una grave malattia, Bebe è tornata alla sua vita di prima e, con forza e determinazione, è tornata a praticare il suo amato sport, la scherma. La ONLUS Art4sport è nata al fine di creare un’associazione che fungesse "da punto di riferimento per lei e per altri ragazzi con le stesse problematiche e con lo stesso desiderio: praticare sport". Lorenzo è uno dei membri del team dell'associazione e nel 2014 è riuscito a raggiungere un suo sogno: partecipare ai Mondiali di calcio con la Nazionale italiana amputati. Una bella storia dunque, che Bebe Vio porterà in televisione e che gli permetterà di incontrare l'idolo della sua infanzia, il campionissimo Alessandro Del Piero.

