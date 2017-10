Marco Marzocca/ Da Colorado e zelig alle sorelle Parodi (Domenica In)

Marco Marzocca a Domenica In

Tutto pronto per una nuovissima edizione di Domenica In. Tra questi, oltre a Christian De Sica, ci sarà anche il celebre comico televisivo Marco Marzocca. L'attore comico e scrittore romano, nell'estate 2017 è stato protagonista di uno spettacolare tour di eventi che gli hanno permesso di girare l'Italia in lungo e largo. Celebre per i suoi sketch in trasmissioni comiche di punta della televisione italiana, come Zelig e Colorado, Marco Marzocca è anche un attore di fiction, oltre che conduttore radiofonico. È spesso ospite dello show radiofonico di Radio 2 condotto da Lillo e Greg, 610. Tra le serie tv a cui ha preso parte negli ultimi anni ricordiamo Tutti assieme all'improvviso, fiction Mediaset del 2016, in cui Marzocca veste i panni di Carlo, amico e collega del personaggio principale interpretato da Giorgio Panariello. Dal 2014 è poi entrato a far parte del cast della serie Una pallottola nel cuore, in cui interpreta il personaggio di Umberto Fiocchi. Per quanto riguarda la sua carriera di attore cinematografico, Marco Marzocca, nel 2016, ha preso parte alle riprese di On Air-Storia di un successo. In quest'occasione ha vestito i panni di Mario Dani.

LA CARRIERA DI MARCO MARZOCCA

Marco Marzocca, ospite a Domenica In, nasce a Roma nel settembre del 1962. Dopo aver intrapreso la carriera di farmacista, nel 94 rivoluziona la sua vita ed inizia a lavorare nel mondo della tv, grazie a Corrado Guzzanti. Il grande successo arriva nel 2006, con la sua partecipazione al programma comico di Canale 5, Zelig, dove interpreta il celebre personaggio del filippino Ariel.Nel giugno del 2017 ha pubblicato il suo ultimo libro dal titolo Il frammento. Il romanzo è stato presentato da Marzocca in persona presso l'Auditorium della biblioteca Deaglio, ad Alassio. Il libro racconta la storia di Matteo, un manager di successo affascinante e sicuro di se. Il suo grande malessere interiore lo porterà a scoprire a fondo la sua personalità, portando a galla aspetti inediti di se stesso.

