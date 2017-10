Masterchef Italia 6 / Su TV8 le repliche dell'ultima stagione: anticipazioni, info social e streaming

Masterchef Italia

Continuano le repliche della sesta edizione di Masterchef Italia, in attesa della nuova stagione. In onda su Tv8, stasera verrà trasmesso l'ottavo appuntamento con i quattro chef: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco. Originariamente, questa puntata è andata in onda lo scorso 9 febbraio. Vediamo quindi, cosa accadrà grazie alle anticipazioni che vi proporremo a seguire. Rimasti in gara solo in dieci, le danze si riapriranno con la Mistery Box Poker, in cosa consisterà? I concorrenti ancora in gioco, avranno due alternative: accontentarsi degli ingredienti proposti oppure scambiarli letteralmente al buio, avendo a disposizione altre scatole similari. Quella che vedremo in onda a breve quindi, sarà una decisione tutta basata sull'azzardo ma, come il "caso" insegna, se per alcuni sarà vantaggiosa, per altri potrà risultare fortemente invalidante. Successivamente, i cuochi in gara, dovranno sfruttare tutti gli ingredienti a loro disposizione, creando un bel piatto da presentare ai giudici in un tempo di soli 45 minuti: ci riusciranno? Il migliore di questa prova iniziale, come sempre avrà un vantaggio utile da poter sfruttare per l'Invention Test. Spazio successivamente per la seconda prova.

Masterchef 6, le anticipazioni del nuovo appuntamento

Nel corso del secondo step televisivo, tutti i concorrenti della sesta edizione di Masterchef Italia, saranno alle prese con la preparazione dell'imballo del Gattopardo, sia a coppie ma anche in staffetta. Per quanto riguarda la nuova esterna poi, i protagonisti in gioco si recheranno in quel di Verona, nel bellissimo Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio. Sul luogo poi, avranno modo di ritrovare Schì Héng Chán, maestro del Centro Culturale Shàolín di Milano. Le due brigate in competizione per la vittoria, si cimenteranno nella preparazione di menu vegani e crudisti. La brigata che perderà questa gara, come da tradizione sarà alla prese con il Pressure Test e al termine dell'ultima sfida, qualcuno dovrà abbandonare la cucina di Masterchef. La sesta stagione di Masterchef Italia è prodotta ancora una volta da Endemol Shine Italy e si compone interamente da 24 episodi trasmessi in 12 prime serate. Per vedere l'appuntamento in replica e siete abbonati Sky, potete consultare il catalogo online di SkyGo. Per commentare il programma sui social invece, potete fare riferimento al suo hashtag ufficiale: #MasterChefIt, oppure consultare il sito ufficiale, masterchef.sky.it, la pagina di Facebook (MasterChefItalia) e il profilo di Instagram (@masterchef_it).

