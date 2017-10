Matteo Pietro / Tu si que vales, Video: il bimbo conquista tutti con la sua “Occidentali's Karma”

Matteo Pietro, tutti pazzi per lui a Tu si que vales

Tutti pazzi per Matteo Pietro. La vera star della nuova puntata di Tu si que vales andata in onda ieri sera, non è stata Belen Rodriguez, bensì un bambino di appena tre anni. Matteo è salito sul palcoscenico del famoso talent show in onda sull'ammiraglia di Casa Mediaset, per allietare pubblico e giuria con la sua divertentissima quanto tenera esibizione. Il dolcissimo bimbo infatti, si è voluto esibire sulle note di "Occidentali's Karma", brano di Francesco Gabbani che ha vinto anche l'ultimo Festival di Sanremo 2017. Senza la scimmia sul palco ma con estrema tenerezza, il piccolo Matteo ha cantato alla perfezione il testo di Gabbani che, per certi versi si presenta anche complicato con al suo interno delle parole non proprio di uso comune. Matteo però, non ha avuto nessun problema e la sua esibizione è stata applauditissima dal pubblico presente in studio e capitanato dalla giuria popolare con a capo la simpatica Mara Venier che accoglie, puntata dopo puntata, l'andamento emotivo del pubblico nel corso delle varie esibizioni proposte.

Tutti pazzi per Matteo, il piccolo talento di Tu si que vales

Matteo durante la sua esibizione sul palcoscenico di Tu si que vales, ha intenerito anche il tavolo dei conduttori, capitanato dalla showgirl argentina Belen Rodriguez e che questo anno vede anche la collaborazione di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Pazzi per Matteo anche i quattro giurati comodamente seduti di fronte al piccolo. Grandi applausi da parte di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari. Il piccolo poi, oltre a cantare benissimo la canzone di Francesco Gabbani, ha avuto modo di regalare al pubblico perfino la divertente coreografia che da sempre contraddistingue la canzone. Grande assente la scimmia e il bambino poi, confessa di averla buttata. Matteo Pietro vive a Carrara, la stessa città dove è nato e cresciuto Gabbani: sarà di buon auspicio? Nemmeno a dirlo, il piccolo ha ricevuto i quattro sì da parte dei giurati ed anche il consenso positivo del pubblico presente in studio. Se volete vedere l'esibizione di Matteo Pietro, potete cliccate qui.

© Riproduzione Riservata.