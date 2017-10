Mika/ Video, il successo di Casa Mika e la copertina di Topolino (Che tempo che fa)

Mika ospite a Che tempo che fa

Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr., sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio, in onda questa sera su Rai Uno a partire dalle 20.35. Il noto cantautore e showman libanese naturalizzato britannico tornerà alla guida di Stasera a casa Mika a partire dal prossimo 24 ottobre 2017, quattro puntate in cui l'artista nato a Beirut ospiterà colleghi e non solo tra musica e divertimento. Una carriera in ascesa per Mika, esploso grazie al singolo Grace Kelly, che ha scalato le classifiche di numerosi Paesi nel 2006. Premiato con l'onoreficenza Chevalier dans l'Ordre des arts et des lettres (onorificenza della Repubblica Francese), Mika ha alternato la sua carriera di cantante a quella di conduttore/showman: oltre al suo programma su Rai Due, è stato giudice di X Factor - Italia nelle stagioni 2013 - 2014 - 2015 su Sky Uno ed ha avuto una parte nel film di successo Zoolander 2 nel 2016, regia di Ben Stiller e sequel di Zoolander, pellicola del 2001.

IL SUCCESSO DI CASA MIKA

Casa Mika tornerà in onda sul palinsesto Rai a partire dal prossimo 24 ottobre 2017 e, reduce dal grande successo della scorsa edizione, Mika è già carico. Il cantante inoltre ha recentemente vinto il prestigioso premio come Miglior varietà europeo, un traguardo che il libanese naturalizzato britannico ha commentato così ai microfoni di TV7, in onda su Rai Uno: “E’ stata una esperienza surreale sinceramente: siamo stati a Berlino nel pubblico con altri personaggi del mondo della televisione, ma non solo in Europa: anche programmi americani, australiani, ecc. Mi era già bastato vedere un pezzo di Casa Mika inserito in questo prestigioso panorama. E’ stato emozionante: quando lavori su un progetto, come un album o un film, lo fai in una bolla: sì, guardiamo nel mondo intorno a noi, ma allo stesso tempo stacchiamo anche per non trovare paragoni e fare qualcosa di diverso. Io dico sempre che vincere un premio è come Natale - conclude Mika ai microfoni di Tv7 - la cosa più bella è la preparazione e lo staff”.

TRA TOPOLINO E L’UMANITA’

Casa Mika, la straordinaria carriera da cantante ma non solo. Mika sarà protagonista infatti della nuova copertina del noto comic Topolino, queste le sue parole a tal proposito: “Sono ossessionato da Topolino e anche da Paperino: diventare un personaggio è un grande onore ma mi spaventa tantissimo, i cartoons portano sempre alla luce ciò che una persona vuole nascondere. Non solo il naso o la faccia, ma proprio l’anima: ho paura di vedermi in questo comic book. Il problema è che è uno spettacolo rivelatore”. Infine, ai microfoni di TV7, Mika ha parlato del suo percorso artistico e dei suoi prossimi progetti.

La lente di ingrandimento è stata posata dal punto di vista umano, fondamentale nella sua ricerca artistica e non: “Di divertirmi seriamente: leggendo storie sulle guerre, abbiamo perso l’umanità con le storie che arrivano. Dobbiamo umanizzare ciò che leggiamo ogni giorno. Con piccole storie voglio riumanizzare il mondo che ho intorno a me, che è molto accessibile ma - conclude -meno umano”.

