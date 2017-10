Nadia Rinaldi/ La rinascita dopo aver perso 75 chili: la sua rivincita anche contro Lemme (Domenica Live)

Nadia Rinaldi a Domenica Live

Nadia Rinaldi rinasce a Domenica Live: l'attrice romana apparirà in nuove e insolite vesti da Barbara d'Urso. Dopo aver perso circa 75 kg, ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per rimuovere la pelle in eccesso. Si mostrerà, dunque, in collegamento dall'ospedale nel quale è stata ricoverata ma con l'orgoglio di avere un nuovo fisico. A settembre ha compiuto 50 anni, quindi ha deciso per l'occasione di farsi un bel regalo: un nuovo fisico. Ora che ha ritrovato la linea, si sente infatti sexy e senza inibizioni. La battaglia contro l'obesità è stata vinta con un intervento allo stomaco, a cui ha associato una dieta ferrea e tanto movimento. Quei 140 chili che portava addosso dai tempi di "Faccione" sono ormai solo un lontano ricordo. «A quei tempi puntavo sulla solarità e sulla simpatia. Con le mie forme generose e armoniose non potevo certo fare l'eroina sexy. Oggi, a quasi 50 anni, interpreto il ruolo che potrebbe avere una trentenne e lo devo solo ai miei sacrifici», ha dichiarato al settimanale Nuovo l'attrice impegnata a teatro con"Gente di facili costumi".

IL RISCATTO DELL'ATTRICE DOPO ANNI DI INSULTI

Non può che essere orgogliosa dei risultati ottenuti Nadia Rinaldi, che sarà protagonista oggi della nuova puntata di Domenica Live. «Tanti anni fa molte donne mi davano della grassona. Oggi loro hanno il botox e sono decrepite, invece io con l'età e con i chili persi, ho riacquistato giovinezza, energia, consapevolezza, salute, luce e sicurezza», ha raccontato l'attrice romana al settimanale Nuovo. L'importante dimagrimento è dunque una grande vittoria per lei. Una rivincita anche contro tutte quelle donne che la insultavano per i chili in più, ma anche contro Alberico Lemme, il farmacista celebre per la sua controversa dieta, con il quale Nadia Rinaldi si è spesso scontrata durante le sue precedenti partecipazioni ai programmi di Barbara d'Urso. Spesso offesa dal fondatore della dieta Lemme, l'attrice gli mostrerà di essere riuscita a dimagrire senza la necessità di seguire la sua "filosofia alimentare".

