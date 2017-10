Oroscopo di oggi di Paolo Fox: le previsioni di oggi 15 ottobre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 15 OTTOBRE 2017

Ora è il momento di analizzare i segni zodiacali uno per uno, partiamo dai Gemelli e dalla Bilancia. Lo facciamo grazie a quanto raccontato da Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. I Gemelli non devono insistere troppo con persone che possono creare dei disagi soprattutto nel pomeriggio. Questo è un momento giusto per evitare le polemiche anche se alcune condizioni non vanno bene, alcune situazioni non funzionano. Qualche Gemelli dirà basta e minaccerà di andarsene. Bisogna riequilibrare la vita che è cambiata per colpa del destino o di qualcuno che non è stato leale. La Bilancia deve fare il minimo indispensabile e deve evitare situazioni o complicazioni sul cammino. Piano piano si ingranerà la marcia. Chi ha una compravendita in atto riceverà un'offerta nei prossimi giorni che potrebbe cambiare la situazione in positivo, ovviamente serve anche un po' di tempo per trovare la strada giusta.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo con l'oroscopo di oggi, domenica 15 ottobre 2017, dai segni in difficoltà, lo facciamo seguendo le indicazioni di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. I Gemelli possono anche stare tranquilli, ma bisogna evitare momenti in cui arrivano delle polemiche. E' la volontà di stare fuori dai problemi quella che aiuta sempre e comunque a superare fasi complicate e che creano disagio. Questo è il momento di essere più positivi, ma attenzione agli altri che cercano di imporre le loro volontà. La Vergine dopo un periodo molto positivo ora è nervosa, sconvolta da un momento che regala a volte anche delle situazioni interessanti. Bisogna dare retta all'istinto, ma senza strafare ed evitando di affidarsi a cose che possono sfuggire dal controllo. La Bilancia deve evitare situazioni complicate, facendo sempre e comunque il minimo indispensabile. Nessuno può portare via a questo segno la serenità, soprattutto se agisce con tranquillità e sempre con attenzione nella gestione dei momenti delicati.

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo a vedere nell'oroscopo chi sale e chi scende. Scende sicuramente la Vergine che è nervosa e non riesce a trovare la strada per vivere con tranquillità le varie situazioni della sua vita. Sale lo Scorpione che ritrova grande felicità e soprattutto ottimismo. E' un momento in cui non si sentono i blocchi dello scorso anno quando le cose sono andate meno bene di come ci si poteva immaginare. Nuovi incontri interessanti potrebbero essere procacciati dall'ingresso nel segno di Giove che porta anche una buona dose di fortuna. Ottimo momento di crescita anche per il Capricorno che è volenteroso e ha la forza per reagire. C'è la possibilità che nei prossimi mesi possano arrivare delle soddisfazioni che magari in precedenza non ci si aspettava. E' il momento di riuscire a dimostrare cose importanti e la presenza tra gli astri di Giove può regalare delle sorprese molto interessanti. Attenzione però a fare il passo più lungo della gamba.

