Quando è stata scoperta l'America? / Giulia De Lellis al GF Vip: le nuove “perle” fanno gelare il sangue

Le perle d i Giulia De Lellis al GF Vip

Giulia De Lellis continua a fare una gaffe dietro l'altra. I suoi incredibili scivoloni però, più che cadute di stile, sono veri momenti d'ignoranza che farebbero impallidire chiunque. Andrea Damante definisce la sua fidanzata cristallina e trasparente ma molti utenti in rete, pensano anche che l'esperta in tendenze, abbia voluto dedicare molto tempo alla moda e di contro, scarsa attenzione anche solo alla lettura di un libro. Ed infatti lo stesso Alfonso Signorini, nel corso della sua sfuriata durante la prima serata del Grande Fratello Vip, dopo averle urlato dell'ignorante, le ha anche suggerito di leggere di più. A questo punto, gli internauti si chiedono se, una volta uscita dal reality show più spiato d'Italia, sentirà o meno l'esigenza di approfondire la sua cultura personale che, attualmente, fa acqua da tutte le parti. Il GF, forse per metterli tutti ancora una volta in difficoltà, ha pensato di proporre una sfida di cultura per tutti i concorrenti attualmente il Casa: il risultato? Le nuove incredibili esternazioni dell'ex parrucchiera.

Giulia De Lellis, ancora scivoloni al GF Vip

“I pianeti del sistema solare? Mmm... il Sole, la Luna…”, ha affermato Giulia De Lellis anche con una certa sicurezza. Ma le "perle" della fashion blogger non sono finite qui. Ripassando la prova di cultura che vedremo in onda questo lunedì nel corso della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip, Giulia ha avuto modo di provocare un "fortissimo brivido" ai telespettatori in onda: "L'America è stata inventata nel 1842! Ok, no nel 42". “Chi ha detto Veni, vidi, vici? Mussolini!”, ha continuato la De Lellis, dimostrando dopo la geografia, di avere enormi problemi anche con la storia. Del resto, proprio la fidanzata di Damante, interagendo con il resto dei coinquilini aveva affermato di preferire la visione di video piuttosto che leggere libri: "Io ho provato ad entrare in una libreria, ma non sapevo proprio cosa fare..." aveva confessato. Domani sera arriverà la nuova sfuriata di Alfonso Signorini?

