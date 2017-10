SCRIVILO SUI MURI/ Su Italia 1 il film con Cristiana Capotondi e Primo Reggiani (oggi, 15 ottobre 2017)

il film nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST CRISTIANA CAPOTONDI

Scrivilo sui muri va in onda su Italia 1 oggi, 15 ottobre 2017, alle ore 14.00. Si tratta di una commedia sentimentale che è stata realizzata in Italia nel 2007 dalla casa cinematografica della Eagle Pictures con la regia di Giancarlo Scarchilli, che si è anche occupato della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Francesco Cerasi, i costumi indossati sul set sono stati disegnati da Susanna Montecolli e il montaggio è stato realizzato da Ugo De Rossi in collaborazione con Roberto Slivi. Nel cast sono presenti tanti artisti italiani molto conosciuti dal grande pubblico come Cristiana Capotondi, Primo Reggiani, Ludovico Fremont, Daniele De Angelis, la cantante Dolcenera e Davide Silvestri. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SCRIVILO SUI MURI, LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato a Roma e racconta la storia di una studentessa di nome Sole (Cristiana Capotondi) profondamente impegnata a portare avanti la sua routine quotidiana ma che da sempre si trova in conflitto con sua madre. Un giorno la sua strada si incrocia con quella di un ragazzo di nome Pierpaolo (Ludovico Fremont), profondamente differente da lei del quale subito si innamora. L’amore è reciproco tant’è che Pierpaolo decide di inserirla nel suo gruppo di writers che prende il nome di Civil Disobedience. Uno stile di vita ed un mondo completamente differente da quello di Sole che per questo motivo inizia a essere affascinata da quel modo ribelle di vivere molto lontano dalla Roma bene a cui è abituata. Decide allora di partecipare ai loro incontri e di documentare tutto con una telecamera. Tuttavia ben presto il suo amore si sposta verso un ragazzo di nome Alex (Primo Reggiani) che però essendo molto amico di Pierpaolo preferisce rinunciare a quell’amore piuttosto che tradire il suo migliore amico. Nel frattempo un gruppo di writers rivale ai Civil Disobedience riesce a cimentarsi in un’impresa molto ardua, il gruppo di Alex e Pierpaolo per non perdere la loro reputazione decidono di sfidarli provando a dipingere il treno di un famoso politico. Tuttavia qualcosa non va per il verso giusto, il pulmino del gruppo di writers rimane bloccato tra i binari, ma mentre tutti scappano dalla polizia che sta per acciuffarli, Pierpaolo decide di rimanere lì perché venuto a conoscenza dell’amore tra Alex e Sole. Alex allora decide di assecondare Pierpaolo e resta con lui sul pulmino, per fortuna i due riescono a chiarirsi prima dell’arrivo del treno. La loro amicizia per fortuna è salva.

