SIMONA IZZO, MARCO PREDOLIN E CARMEN DI PIETRO/ Primo scontro ufficiale dopo il GF Vip (Domenica Live)

Simona Izzo a Domenica Live

Per la prima volta dalla loro uscita dal Grande Fratello Vip, i senior della Casa si incontrano per la prima volta a Domenica Live e non si escludono scintille. Parliamo di Simona Izzo, ultima eliminata, Marco Predolin e Carmen Di Pietro. Le due prime donne non avrebbero concluso positivamente la loro esperienza nei confronti dell’ex conduttore, il quale si è fatto riconoscere non solo per la bestemmia che gli è costata l’eliminazione ma anche per alcune frasi e atteggiamenti discutibili. Tra questi ricordiamo lo scorso lunedì sera, in occasione dell’ingresso in studio della regista ed attrice eliminata. In preda ad un evidente attacco d’ansia, Predolin l’ha presa di mira fingendo uno svenimento. Anche con Carmen Di Pietro, l’ex conduttore del Gioco delle coppie non è stato clemente, tanto da definirla una “barbona”. Le due donne si sono incontrate ieri nel corso della trasmissione di Silvia Toffanin, Verissimo, e proprio durante questa occasione hanno avuto modo di riprendere e commentare il comportamento di Marco Predolin. “Avete visto, Marco Predolin mi ha preso in giro e nessun mi ha creduta”, aveva asserito in riferimento all’ultimo incontro nello studio del Grande Fratello Vip. Cosa accadrà oggi?

IZZO VS PREDOLIN: “CON LUI HO UN CONTENZIOSO”

Simona Izzo è stata la prima protagonista del reality condotto da Ilary Blasi ad intervenire nel corso della diretta di Domenica Live, in vista di un confronto che la vedrà insieme a Marco Predolin e Carmen Di Pietro, per la prima volta nel medesimo studio dopo la loro eliminazione. L’argomento iniziale sono state le dichiarazioni dell’attrice in riferimento ad Amanda Lear. La Izzo aveva detto, durante la sua permanenza nella casa: “E’ un uomo”. Oggi non ha ritrattato: “Ha smentito?”, ha domandato. E poi: “Anche in passato non ha mai neanche smentito e sa che è importante lasciare un interrogativo”. Attesa per il confronto con l’ex conduttore eliminato a causa della bestemmia pronunciata e contro il quale la Izzo si era schierata soprattutto in seguito alle sue dichiarazioni contro gli omosessuali, ampiamente contestate durante il reality. Predolin si era difeso anche nel corso di Domenica Live. “Con Predolin ho un contenzioso”, ha detto la Izzo prima dell’ingresso dell’uomo, annunciando però la necessità di chiamare un medico per far misurare la pressione. Si prospettano nuove scintille imperdibili!

