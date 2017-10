STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: L'isola di Pietro (domenica, 15 ottobre 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 15 OTTOBRE 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 15 ottobre 2017, la programmazione delle reti Mediaset, si suddivide tra cinema a mini serie e reality show dal salotto in cui le personalità della cultura nazional-popolare mettono in gioco debolezze e rimpianti, amori e rivalse nel Grande Fratello VIP, sicuramente saranno però le Iene capitanate dal sagace Nicola Savino a determinare lo share di contrasto al prime time Rai di Fabio Fazio. La formula tra cronaca a ironia non sbaglia un colpo, in ogni caso per gli amanti del cinema, il palinsesto Mediaset per questa domenica di metà ottobre, offre pellicole interessanti e seconde visioni per rivedere film di successo. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Le Iene su Mediaset o Fabio Fazio in casa Mamma Rai? E' un bel dilemma, sta di fatto che in ogni caso la pungente ed ironica new-entry Nicola Savino non parte sconfitto, grazie ad uno staff collaudato ed un team al suo servizio pronto per sparare a zero sul malcostume e sulle ingiustizie del Belpaese. Nicola Savino insieme alla dolce e pungente Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani sono il poker della domenica, staffetta del martedì nel quale la coppia Mammuccari/Blasy si pone al timone del programma. Inchieste e spirito dissacrante sono le ricette vincenti di questo programma amatissimo diretto da Davide Parenti. Sulle frequenze digitali di Canale 5 è invece la classica serata 'miniserie' a volere dedicare al suo pubblico la quarta puntata de 'L'Isola di Pietro', miniserie che ha già nelle prime puntate minato il trono di Fabio Fazio grazie alla neorealista storia in cui Gianni Morandi e Chiara Baschetti sono al centro di vicende tenere, drammatiche, con evoluzioni e dolori, sconfitte e vittorie sulle splendide coste del meridione sardo di Carloforte, isola dalle tradizioni in cui pesca e vita di mare intrecciano le vicende come le maglie di una tonnara. La prima serata di Rete 4 manda invece in onda il Concerto per l'europa - Veneranda fabbrica del Duomo di Milano, a dirigere è Zubin Mehta. In seconda serata ancora cinema con 'Il Senso di Smilla per la neve', che richiamerà un discreto pubblico cinefilo, Boing è il riferimento serale per i più piccoli volendo in prime time il lungometraggio 'Looney Tunes: Rabbits Run', nel salotto più 'gossiparo' d'Italia, le vicende osservate dal Grande Fratello VIP, determinano rancori ed amori, vicende e litigi tra i superstiti delle giurie casalinghe. Chi arriverà al titolo di vincitore 2017? Nel live-show domenicale un altro passo verso la vittoria sbirciando le vicende nella casa.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21,14 L'isola di Pietro - 4a puntata (Miniserie)

Canale 5 ore 23,12 Grande Fratello Vip (Reality)

Italia 1 ore 21,20 Le Iene Show (Show)

Italia 1 ore 00,35 Street food battle (TalentShow)

Rete 4 ore 21,30 Concerto per l'Europa - Veneranda fabbrica del Duomo di Milano

Rete 4 ore 23,37 Il senso di Smilla per la neve (Film)

La 5 ore 21,10 North Country - Storia di Josey (Film)

Mediaset Extra ore 21,16 Grande Fratello Vip (Reality)

Iris ore 21,00 La frode (film drammatico)

Italia 2 ore 21,10 Poseidon (Film)

Top Crime ore 21,10 Forever - Stagione 1 Episodio 1 - Una lunga storia (Telefilm)

Boing ore 20,10 Looney Tunes: Rabbits Run (Film)

