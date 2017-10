STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Che tempo che fa (domenica, 15 ottobre 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 15 OTTOBRE 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 15 ottobre 2017, il palinsesto Rai, prevede tra le tante proposte, il programma traino di tutta la Rete 'Che Tempo Che Fa'. La Rai ha puntato il dito per il prime time della sua rete principe, su Fabio Fazio e questo contenitore tra ironie e approfondimenti sta ripagando ampiamente la scelta effettuata dagli organismi dirigenziali della Tv di Stato. Sul resto dei canali, ampia scelta di film con una programmazione rivolta a tutte le fasce di pubblico. Unico accento differenziato è la solita, fascinosa prima serata alternativa di Rai 5 esaltando il filone documentaristico con le sue proposte d'alta qualità. Ma vediamo insieme la programmazione della serata Rai nel dettaglio.

Fabio Fazio sta alla Rai come solo forse Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Corrado, Raffaella Carrà sono stati in passato. Non a caso la tecnica di conduzione dell'anchor-man ligure si rivolge proprio al passato glorioso della Rai e dei suoi varietà in cui serio e faceto avevano il profumo della cronaca, dello spettacolo, della canzone, della cultura, della politica ad alti livelli. Ironia e divertimento sono motivi di alleggerimento di tematiche più complesse per le quali rivolgere attenzione e considerazioni individuali. Non è casuale la presenza di un maestro della satira colta come Michele Serra nel cast di produzione. La lingua pungente di Luciana Litizzetto, l'ironia surreale di Nino Frassica, ospiti musicali di caratura internazionale e approfondimenti su tematiche sociali direttamente con i protagonisti della politica sono la ricetta perfetta di un programma oramai cult per la televisione nazionale. Parallelo al sicuro successo di share del programma di Fabio Fazio, la Rai prevede soprattutto una serata cinema per tutti i gusti, con l'unica eccezione di 'Wild Italy' piccolo capolavoro d'arte documentaristica digitale pronto a presentare un volto insolito di un'Italia ancora incontaminata nella sua natura più eccelsa. Tra le pellicole della serata si segnala la programmazione del film diretto da Peter Askin 'A Good marriage', cast da comprimari di lusso per un thriller tratto dalle pagine di Stephen King. La regia di Luc Besson vuole un cast stellare nella commedia di prime-ime su Rai Movie 'Cose nostre - Malavita', pellicola uscita nelle sale mondiali nel 2013 con la partecipazione di attori del calibro di Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones e Paul Borghese. La vicenda è il classico buffet tra serio e faceto della famiglia Manzoni, la quale, obbligata a trasferirsi in Normandia per le vicende giudiziarie del padre Giovanni (Robert De Niro), mafioso pentito, dagli USA, sotto protezione internazionale, cercano un anonimato protetto. Ma la mafia americana è sulle loro tracce e dovrà fare gli straordinari Stansfield (Tommy Lee Jones), assieme al suo team F.B.I., per tenere a bada killer italo-americani e una famiglia folle come i Manzoni. Rai Due mantiene fede al suo target con la doppia proposta di serie Tv prima con N.C.I.S. giunto alla quattordicesima stagione, poi con il divertente Bull, serie debuttante nel palinsesto. Cinema tedesco d'autore, la regia è di Matthias Tiefenbacher, con la pellicola su Rai Premium 'Amore tra I Fiordi', un lento affascinante ritorno alle origini da parte di Sigrun in crisi con il marito e alla ricerca di un ambiente protettivo come la terra natia.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 20,35 Che tempo che fa (TalkShow)

Rai Uno ore 23,45 Speciale Tg1 (Attualita')

Rai Due ore 21,20 N.C.I.S. - Stagione 14 Episodio 20 - Elliot (Telefilm)

Rai Due ore 22,10 Bull - Stagione 1 Episodio 19 - La cheerleader (Telefilm)

Rai Tre ore 21,15 Una promessa (Film)

Rai Tre ore 23,00 TG3 (Attualita')

Rai 4 ore 21,00 A Good Marriage (Film)

Rai 5 ore 21,15 Wild Italy (Documentario)

Rai Movie ore 21,10 Cose nostre - Malavita (Film)

Rai Premium ore 21,20 Amore tra i Fiordi - Le due estati (Film)

