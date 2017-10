Stash dei The Kolors/ Da Amici all'America: una lunga serie di successi (Che tempo che fa)

Stash The Kolors a Che tempo che fa

Stash, vero nome Antonio Fiordispino, è un cantante della band The Kolors, divenuta famosa grazie ad Amici di Maria De Filippi. Infatti nel 2015 il gruppo ha vinto la quattordicesima edizione del talent show di Canale5. Il cantante è nato il 7 luglio del 1989. Stash è nato a Caserta, in Campania, luogo nel quale ha vissuto la sua infanzia e parte della sua adolescenza. Per quanto riguarda la sua vita privata, attualmente è single. La storica relazione con Carmen è terminata di recente, la rottura fu ufficializzata da Stash in un’intervista al settimanale Grazia. La passione per la musica, invece, è stata compagna di viaggio fin da piccolo, tanto da decidere di farne una professione. Per rincorrere il suo sogno ha dovuto abbandonare la sua terra per trasferirsi prima a Milano e poi a Londra. Ad Amici è arrivata la svolta definitiva di Stash con il suo gruppo, i Kolors. La vittoria li ha infatti proiettati nella grande musica e spalancato le porte del successo, oltre a farli conoscere al pubblico.

STASH DEI THE KOLORS, UNA CARRIERA RICCA DI SUCCESSI

Durante la partecipazione al programma, il 3 maggio 2015 hanno pubblicato il singolo Everytime, che ha raggiunto la prima posizione della classifica iTunes, mentre il 19 dello stesso mese hanno pubblicato il secondo album in studio Out, che ha esordito al primo posto della classifica italiana degli album ed è stato certificato quattro volte disco di platino in Italia per aver venduto oltre 200.000 copie.Il singolo Everytime è stato invece certificato disco di platino nella settimana ventinove. Il 14 settembre 2015 è stato pubblicato il terzo singolo estratto da Out, Why Don't You Love Me? Il 29 novembre il gruppo ha invece presentato attraverso il programma televisivo Che tempo che fa il singolo inedito OK, uscito il 4 dicembre. Il 15 aprile 2017 il gruppo ha annunciato attraverso la rete sociale l'uscita del singolo What Happened Last Night. Il 23 aprile i The Kolors hanno annunciato il terzo album in studio You, fissando la sua pubblicazione al 19 maggio. Un crescendo di successi per Stash e la sua band.

