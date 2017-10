Tu si que vales 2017 / Pagelle terza puntata: noia a ripetizione, lo show non diverte più?

Tu sì que vales 2017

POCHI SUSSULTI, TANTA NOIA

La terza puntata di Tu Si Que Vales 2017 scivolerà nel dimenticatoio molto presto e questo non è un bene per il programma di Canale 5. Tralasciando la prevedibilità della serata, condita da un mucchio di esibizioni viste e riviste, lo show di Mediaset ha annoiato parecchio. Tu Si Que Vales forse comincia a sentire il peso delle edizioni e sente la mancanza di talenti veri. C'è davvero poco da salvare, anche se le risate non sono mancate e senza dubbio esistono programmi peggiori. Le dinamiche dello show non appassionano più: Gerry Scotti ripropone costantamente battute scontate sulla sua scuderia, in difesa dei 'talenti' presi di mira dai colleghi della giuria. Insomma, il sabato sera preferiremmo vedere altro in tv. Sul palco di Canale 5 ormai non ci si impressiona più: salgono diversi personaggi volenterosi, ma spesso si cade nel trash. A nostro avviso bisognerebbe rinnovare un po' lo schema delle puntate, altrimenti risulterà difficile arrivare alla finale senza addormentarsi.

ESIBIZIONI TU SI QUE VALES: CHI SI E' SALVATO

Come dicevamo, però, non tutto è da buttare. Qualche elemento di talento è apparso nelle tre lunghe ore di trasmissione. Ci è piaciuto Patrick Pambianco, il concorrente che ha proposto un medley degli U2 e ha raccontato i suoi trascorsi piuttosto travagliati. Originale la performance de I Baby Let me fly, che hanno coinvolto direttamente i giurati come ostacoli viventi. Come non citare l'appasionatissima Sonia, ragazza down che ama il canto e Grease. Ha trasmesso tutto quello che aveva dentro con amore: davvero brava. Nella nostra top list c'è anche il bambino di tre anni che ha cantato Occidentali's Karma di Francesco Gabbani. Ancora ci chiediamo come abbia fatto. Infine premiamo 'quelli dell'ultimo banco', i ragazzi che hanno improvvisato una divertente battaglia navale prima dei titoli di coda. E le altre esibizioni? Viste e riviste.

