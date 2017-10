UNA PROMESSA/ Su Rai 3 il film con Richard Madden e Alan Rickman (oggi, 15 ottobre 2017)

Una promessa, in prima serata su Rai 3

NEL CAST REBECCA HALL

Il film Una promessa va in onda su Rai 3 oggi, domenica 15 ottobre 2017 alle ore 21,15. Una pellicola drammatica del 2013 che è stata diretta da Patrice Leconte e interpretata da Rebecca Hall, Alan Rickman, Richard Madden e Toby Murray. La regista si è occupata anche della sceneggiatura ispirandosi alla storia narrata dal romanzo scritto da Stefan Zweig dal titolo Il viaggio nel passato. Il film è stato anche proiettato in occasione del Film Festival di Toronto nel 2013 e alla Mostra del Cinema di Venezia nello stesso anno. Richard Madden, che nel film interpreta il personaggio Friedric Zeitz, è un attore scozzese famoso per aver preso parte alla famosa serie tv Il Trono di Spade. Nel 2016 è stato tra i protagonisti de I Medici, serie tv trasmessa trasmessa da Rai Uno. Oltre a Richard Madden, nel cast di Una promessa troviamo anche Rebecca Hall, nota al pubblico per le sue partecipazione in film come Regali da uno sconosciuto - The Gift, Il GGG - Il grande gigante gentile e Vicky Cristina Barcelona. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

UNA PROMESSA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Friedrich Zeitz è un giovane studente universitario tedesco che ha da poco conseguito la laurea in chimica siderurgica. Grazie al suo carisma e a un'innata forza di volontà, in pochissimo tempo il ragazzo riesce a diventare segretario di uno dei più grandi industriali siderurgici tedeschi, Karl Hoffmeister. Poco dopo la salute dell'uomo, già abbastanza cagionevole, inizia a peggiorare. Friedrich è così costretto a trasferirsi nell'abitazione del suo datore di lavoro per riuscire a portare a termine le sue mansioni. Il giovane si innamora follemente di Charlotte, moglie di Karl. La donna, bella e affascinante, sembra non ricambiare le attenzioni di Freidrich. Tuttavia, quest'ultimo decide di tenere nascosti i suoi sentimenti, in segno di rispetto verso Karl. Quando i sentimenti di entrambi stanno per riaffiorare, Friedrich è costretto a partire per sbrigare alcune questioni lavorative (in realtà è lo stesso Karl ad allontanarlo). Si reca in Messico ma l'inizio della Prima guerra mondiale costringe l'uomo a stare lontano dal suo Paese per molti anni. Terminato il conflitto, l'amore tra Friedrich e Charlotte potrà finalmente palesarsi alla luce del sole.

