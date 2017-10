UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani sempre più corteggiata: troverà l’amore? (Trono Over)

Gemma Galgani

Criticata, attaccata ma sempre più corteggiata. Gemma Galgani continua ad essere la star del trono over di Uomini e Donne. La dama, infatti, nonostante stia uscendo con Riccardo, nel corso dell’ultima registrazione del trono over, ha ricevuto in studio un altro pretendente. A corteggiare Gemma è arrivato Guido, un medico che è rimasto molto colpito dal fascino del cavaliere al punto da volerla corteggiare. Gemma accetta il corteggiamento del nuovo cavaliere anche perché Riccardo vuole avere la possibilità anche di uscire con altre donne. Tra Riccardo e Guido, dunque, Gemma, nelle prossime settimane, avrà il suo bel da fare. La dama vuole trovare l’amore a tutti i costi. Da otto anni assoluta protagonista della versione senior di Uomini e Donne, nonostante gli attacchi che continua a ricevere da Tina Cipollari, convinta che la dama sia solo in cerca di popolarità, Gemma non ha alcuna intenzione di lasciare il programma senza il suo principe azzurro. In questa stagione, dunque, riuscirà a trovarlo?

LA RINASCITA DI ANNA TEDESCO

Se Gemma Galgani sta ancora cercando il suo uomo ideale, Anna Tedesco si gode il momento di felicità accanto ad Angelo, il cavaliere con cui dopo una partenza sprint e qualche piccolo problema, è tornato il sereno. Sui social, Anna appare sempre più felice e serena come si evince anche dai post che pubblica su Facebook. Uno degli ultimi messaggi di Anna è stato: “Amo quelle persone che fanno le “sceme” per rallegrarti la giornata. Quelle che quando le hai vicine senti che stai bene. Amo quelle persone un po' matte, folli e fuori dal comune. Quelle che se pur pazze sono semplici, umili e non si mettono mai uno scalino sopra al tuo. Amo quelle persone che mi guardano e mi dicono: “Andiamo che ti frega”! Quelle che anche se sembra che non gli frega niente del mondo, in realtà hanno un animo più pulito, profondo e sensibile di altri. Amo quelle persone che danno priorità alla loro serenità perché si amano, perché hanno capito che amarsi è un grandissimo atto di rispetto verso se stessi!”. Angelo, dunque, è quella persona che Anna stava aspettando? I fans si augurano di sì

