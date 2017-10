Uomini e Donne/ Anticipazioni, la dedica di Nicolò Fabbri a Sabrina Ghio (Trono Classico)

I tronisti di Uomini e Donne

Il percorso di Sabrina Ghio sul trono classico di Uomini e Donne sta diventando sempre più interessante. La tronista cerca il vero amore e per riuscire a vivere la sua favola sta affrontando la conoscenza dei suoi pretendenti mostrandosi senza filtri, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Sabrina, schietta, sincera e senza peli sulla lingua, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, ha ammesso di non aver gradito alcuni atteggiamenti di Nicolò Fabbri. Per chiarirsi le idee e dare un sagnale al corteggiatore, ha anche deciso di non portarlo in esterna e tenerlo in panchina. Una scelta che, a quanto pare, è servita per avere una reazione del corteggiatore. Nicolò, infatti, su Instagram Stories, si è lasciato andare ad un gesto importante. In un video pubblicato sulle storie, Nicolò canta sulle note della canzone di Tiziano Ferro “E fuori è buio”. Una canzone importante che i fans del trono classico hanno immediatamente interpretato come una dedica per Sabrina Ghio. Le parole cantate da Fabbri, dunque, sono davvero dedicate alla tronista? Come reagirà Sabrina di fronte al gesto del suo corteggiatore?

MATTIA MARCIANO, LA SCELTA E’ SCONTATA?

L’avventura di Mattia Marciano sul trono di Uomini e Donne, invece, si sta rivelando più difficile del previsto. Il tronista è continuamente al centro della polemica per il feeling che ha con Vittoria Deganello. Il rapporto tra il tronista e la corteggiatrice sta diventando talmente intimo che sono tanti i fans convinti che tra i due ci sia più di una semplice conoscenza. Secondo alcuni utenti del web, ma anche secondo gli opinionisti del programma di Maria De Filippi, tra Mattia e Vittoria ci sarebbe qualcosa di più di una semplice conoscenza social. Nel corso dell’ultima esterna trasmessa in tv, Mattia è apparso molto preso da Vittoria al punto che le sue corteggiatrici considerano la scelta già fatta. Mattia, dunque, ha già le idee chiare? Sarà davvero la 23enne veronese la scelta di Marciano? Per quel momento manca ancora tanto ma i fans della coppia cominciano ad aumentare e le quotazioni della Deganello aumentano sempre di più.

