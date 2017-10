WYATT EARP/ Su Rete 4 il film con Kevin Costner e Dennis Quaid (oggi, 15 ottobre 2017)

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST KEVIN COSTNER

Il film Wyatt Earp va in onda su Rete 4 oggi, domenica 15 ottobre 2017, alle ore 15.15. La pellicola biografica del 1994 è stata diretta da Lawrence Kasdan (Star Wars - Il risveglio della forza, Il grande freddo, Indiana Jones e i predatori dell'Arca perduta) e interpretata da Kevin Costner (Balla coi lupi, Guardia del corpo, Waterworld), Dennis Quaid (The day after tomorrow, Un sogno una vittoria, The big easy - Brivido seducente) e Gene Hackman (Gli spietati, Il braccio violento della legge, Superman). Il film narra la biografia, peraltro molto romanzata, del celebre sceriffo e giocatore d'azzardo, vissuto fra il 1848 e il 1929 nel selvaggio west americano e soprattutto noto per la sua partecipazione alla sparatoria all'OK Corral. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

WYATT EARP, LA TRAMA DEL FILM BIOGRAFICO

Il giovane Wyatt è originario dell'Iowa, dove vive con il padre (Gene Hackman). Il suo sogno è studiare legge, ma gli eventi lo portano nel Missouri, dove conosce Urilla (Annabeth Gish). I due si innamorano e rapidamente si sposano, ma poco dopo la ragazza si ammala di tifo e muore. La tragedia indurisce il carattere di Wyatt, che decide di dedicarsi al crimine. Poco dopo il ragazzo viene arrestato con l'accusa di furto di cavalli. L'intervento del padre però gli permette di uscire di prigione. Wyatt decide comunque di partire con tutti i suoi fratelli, attraversando Dodge City, Wichita e Tombstone. Qui vive come baro e giocatore d'azzardo professionista, finchè una sera in un saloon non assiste ad una sparatoria. Il vicesceriffo della città, seppur presente, non interviene, e tocca a Wyatt riportare l'ordine nel saloon. In seguito a questo incidente, lo stesso Wyatt viene eletto vicesceriffo e dopo poco tempo comincia a ricoprire la carica di sceriffo, che manterrà per diversi anni. Nel frattempo nella sua vita è entrata Josie Marcus (Joanna Going), con cui convivrà fino alla vecchiaia. La vita di Wyatt Earp è un susseguirsi di eventi che lo portano a vivere prima da fuorilegge e ladro di cavalli, quindi come cacciatore di bisonti, giocatore d'azzardo e infine come sceriffo della città di Tombstone, rendendolo una delle figure più note del selvaggio west.

