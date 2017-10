AGATA FARINA/ Alejandra Onieva: da Soledad de Il Segreto a donna del Boss (Sotto Copertura 2)

Alejandra Onieva in Sotto copertura, la cattura di Zagaria

AGATA FARINA LEGATA AL BOSS ZAGARIA

Tra poche ore ha inizio sulle frequenze di Rai 1 la serie televisiva Sotto copertura, la cattura di Zagaria. Una serie di genere poliziesco ambienta a Napoli e provincia per la regia di Giulio Manfredonia. In questa seconda stagione ci sono diverse new entry nel cast tra cui l’attrice spagnola Alejandra Onieva che interpreta il personaggio di Agata Farina. Si tratta di una donna che abita nella lontana Barcellona, mantenuta dallo stesso boss Zagaria senza che tuttavia nessuno sappia il legame esistente tra loro. A prendersi cura di Agata è soprattutto il braccio destro di Zagaria, Nicola Sasso che tra l’altro ne subisce il fascino innamorandosene pazzamente. Agata a sua volta non sa nulla della vera identità dei propri benefattori fino al giorno in cui Zagaria la farà arrivare in Italia per prendersi cura di una delle sue tante imprese.

ALEJANDRA ONIEVA, SOLEDAD DE ‘IL SEGRETO’

L’attrice spagnola Alejandra Onieva è un volto noto per il pubblico italiano che ne ha potuto apprezzare le capacità artistiche in tre appassionati stagioni de Il Segreto, la soap opera spagnola tutt’oggi in onda sulle frequenze di Canale 5. La Onieva interpretava la meravigliosa Soledad, figlia di Donna Francisca e sorella di Tristan, nonché promessa sposa di Juan. La stessa Onieva non ha mai nascosto che l’esperienza nella soap sia stata molto importante per lei non solo da un punto di vista professionale: “E’ stata una delle esperienze più belle che ho compiuto, durata più di 3 anni. Mi ha segnato in tutto, sia per quanto riguarda l’esperienza diretta sul set che come accrescimento personale. Mi rendo conto che essere attrice è stato il sogno della mia infanzia e nonostante aver compiuto gli studi scolastici senza iscrivermi all’università, ho proseguito studiando recitazione. Il Segreto mi ha aperto le porte ed è questo che desidero continuare a fare: recitare”.

© Riproduzione Riservata.