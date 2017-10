AIDA YESPICA/ In nomination con Lorenzo Flaherty: lei è la più quotata ad uscire? (Grande Fratello Vip 2017)

Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2017

AIDA YESPICA E IL MURO CON DANIELE BOSSARI

Aida Yespica è entrata in nomination durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017. Secondo molti fan, la modella sarebbe la più quotata ad uscire dalla Casa questa sera, dato che Lorenzo Flaherty, che ha conquistato voti maggiori, è riuscito a salvarsi diverse volte. L'ultima puntata ci ha sottolineato inoltre ancora una volta il pensiero di Aida riguardo a Daniele Bossari: fra i due non c'è feeling e per questo continuano a votarsi a vicenda. Purtroppo per la showgirl, questo contrasto potrebbe averla fatta apparire detestabile agli occhi dei sostenitori del conduttore, che continuano a richiedere che possa arrivare alla finale ed infine vincere il reality. Durante la settimana, Aida Yespica ha continuato a comportarsi in modo coerente ai giorni precedenti, dimostrando di non voler comprare il favore degli altri concorrenti per salvarsi da un'eventuale uscita. Aida ha inoltre ricevuto le nomination di Luca Onestini e Jeremias Rodriguez, fra i concorrenti con cui ha legato meno in assoluto. In realtà la modella si salva solo agli occhi delle ragazze, dato che fin dal suo ingresso nel reality l'abbiamo vista fare branco con Giulia De Lellis, Ivana Mrazova e Veronica Angeloni, ma leggermente distante da Cecilia Rodriguez.

AIDA YESPICA DIFFIDENTE NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017: PERCHE'?

Secondo molti fan del Gf Vip 2017, Aida Yespica avrebbe già deciso di abbandonare la Casa. Lo dimostrerebbe la mancanza di voglia da parte sua di giocarsi il tutto per tutto in questi giorni che l'hanno separata dal televoto, anche se il tutto potrebbe essere interpretato anche come coerenza. La modella infatti ha rivelato fin dal suo ingresso nel programma di apparire fredda perchè diffidente, un ostacolo che evidentemente non è riuscita a superare in queste quattro settimane di reality. Purtroppo è stata scelta dai compagni come sfavorita e così anche da parte del pubblico italiano, che non nasconde di considerarla inutile ai fini del gioco. Aida non si è infatti mai lanciata con entusiasmo verso le attività di gruppo o nella gestione della Casa, ma non ha nemmeno dimostrato un forte attaccamento al look come nel caso di Giulia De Lellis. La Yespica ha ricevuto un piccolo applauso da parte del pubblico solo in occasione dello scontro con Jeremias Rodriguez, che ha accusato di comportarsi come un bambino. Nonostante i tentativi della showgirl di aver un confronto diretto con il concorrente, quest'ultimo ha preferito mostrare indifferenza, sollevando altre critiche da parte della donna.

AIDA YESPICA ABBANDONERA' IL GF VIP 2017?

La diretta di questa sera del Gf Vip 2 potrebbe essere l'ultima per Aida Yespica. La modella è infatti sfavorita rispetto a Lorenzo Flaherty, che agli occhi del pubblico ha il vantaggio di essere operativo in cucina. Aida invece viene contestata per la sua mancanza di partecipazione nella Casa e non ha fornito alcun appiglio ai telespettatori per simpatizzare nei suoi confronti. E' davvero difficile che il televoto sfavorisca l'attore a favore della modella venezuelana, anche se non è detta l'ultima parola. Flaherty deve infatti fare attenzione a non accattivarsi l'ira del pubblico italiano, che a quel punto potrebbe decidere di fargliela pagare per vendetta. Nel frattempo, Aida ha dimostrato già di sopportare a fatica il reality e le sue dinamiche, dalla convivenza forzata con i concorrenti, da cui si tiene a debita distanza, fino agli obblighi dovuti alla presenza costante delle telecamere.

