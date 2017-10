ALBA PARIETTI / Video Le Iene: il confronto tra la showgirl e il suo hater

Alba Parietti (Instagram)

Alba Parietti è stata protagonista della puntata de Le iene di sera, dove le è stata preparata una sorpresa legata ad un suo hater. La showgirl credeva di dover rispondere ad una semplice intervista ma si è trovata faccia a faccia con una persona, che per mesi l'aveva tormentata con insulti nel suo profilo Facebook. L'uomo in questione è un tale Lucio, una persona di mezza età con la passione per il canto, che ha accusato Alba nazionale soprattutto per la sua posizione politica da lui non condivisa. Dopo avere letto le dichiarazioni di Lucio, per nulla gentili, Le Iene hanno organizzato l'incontro che non era previsto dallo stesso hater (credeva di essersi recato in studio per un provino).

L'incontro tra Alba Parietti e il suo hater

Alba gli ha quindi letto, cantando, le sue critiche che poco dopo sono state spiegate dal simpatico Lucio. Visibilmente a disagio per essersi trovato davanti ad Alba Parietti, Lucio ha chiarito di avere usato tali affermazioni in un momento di rabbia, a causa della politica del PD da lui non condivisa e invece appoggiata dall'ex concorrente di Ballando con le stelle. Il motivo da lui spiegato sarebbe l'eccessivo appoggio per i problemi degli stranieri a discapito degli italiani ( e da se stesso che, rimasto senza lavoro, non ha ottenuto nessun lavoro). Dopo un inizio abbastanza complicato, i toni si sono placati soprattutto quando la Parietti ha chiarito: 'Io agli altri ho fatto causa' , mentre Lucio ha voluto precisare: "Invece me mi porti fuori a cena'. La querelle si è conclusa a tarullucci e vino con l'abbraccio e l'affermazione finale dell'hater che ancora non ha trovato risposta alla sua grande domanda: "Poi non so se p**** o no". Clicca qui per vedere il filmato andato in onda ieri a Le iene.

